Folkpoesie ist das Metier der Gruppe Manny, die im Garten des Schlosses Erbhof die Open-Air-Matinee begleitet. (FR)

Landkreis Verden. Kein Sommer ohne Gartenkultur-Musikfestival – das ist seit nunmehr 16 Jahren schon so. Der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen und eine Vielzahl von Akteuren sorgen dafür, dass die Menschen dieser Region unter freiem Himmel ganz unterschiedliche Musikerlebnisse teilen können. Mal mit der Gelegenheit zum Picknick, mal mit Eintrittskosten, mal mit gebotener Verköstigung: Jedes Konzert ist so einzigartig wie die Umgebung, in der es stattfindet. Insgesamt werden Interessierten in der Zeit vom 2. bis 31. August ganze 45 Veranstaltungen, die zum Teil parallel über die Bühne gehen, im niedersächsischen Speckgürtel und in Bremen geboten.

„Idyllische Gartenarchitekturen, malerische Alleen, romantische Privatgärten und stimmungsvolle Parks laden zum Verweilen und dem Genuss feinster Klassik, Jazz-, Folk-, Tango-, Blues-, Salonmusik und vieler weiterer Musikrichtungen ein“, heißt es vom Kommunalverbund. Was im Jahr 2003 mit 20 Konzerten an neun Orten begonnen hat, erstreckt sich nun alljährlich auf über 40 Konzerte in über 20 Städten und Gemeinden. Etwa 15 000 Besucher nehmen laut Veranstalter die Chance wahr, an dem regionalen Kooperationsprojekt teilzunehmen, das von Kulturveranstaltern, Vereinen, privaten Gartenbesitzern und kommunalen Institutionen unter dem Dach des Kommunalverbunds auf die Beine gestellt wird.

Drei der 45 diesjährigen Veranstaltungen locken in den Nordkreis des Landkreises Verden. Am Sonntag, 4. August, müssen sich die Festival-Liebhaber dann aber bereits entscheiden oder zwischenzeitlich mobil sein, wenn sie beides haben möchten. Denn sowohl in Thedinghausen im Garten des Schlosses Erbhof als auch im Achimer Rathauspark beginnt ein Konzert um 11 Uhr. In Thedinghausen tritt bei einer Open-Air-Matinee die Band Manny mit ihrem Bandleader Thierry Gaillard auf. Die Gruppe steht laut Ankündigung für „facettenreiche Rock/Pop-Folk-Musik und Chansons, mit bedeutungsvollen, manchmal zarten, provokanten Texten, in französischer, englischer und spanischer Sprache“. Auch seien Poesie mit viel Humor, Tiefgang und gleichzeitig unbeschwerte Musik mit einer ungewöhnlichen Kombination der Instrumente das Markenzeichen der Band. Der Eintritt zu dem Konzert am Schloss (Braunschweiger Straße 1) ist frei, auch bei Regen findet das Konzert dort statt. Getränke und Speisen werden angeboten.

Deutlich kraftvoller dürfte es in der Stadt Achim zugehen, wo der Rathauspark (Obernstraße 75) zum Rock-Park wird: Ab 11 Uhr präsentiert dort nämlich die Band Stone Washed handgemachten Rock mit unbändiger Spielfreude. Die sechs Musiker begeistern seit den 90ern mit Rock-Klassikern der 60er bis 80er Jahre. Hits von Status Quo, CCR, Rolling Stones, Dire Straits, Queen, Beatles, Eric Clapton, Deep Purple, AC/DC, Santana, Westernhagen und anderen performen sie demnach mit Leidenschaft – laut Ankündigung auch „nahe am Original“. Dafür sind neun Euro für eine Reservierung an Tischen (die jeweils Platz für acht bis zehn Personen bieten) fällig und vier Euro, wenn sich Besucher selbst Stühle und/oder Tische mitbringen. Bei Regenwetter findet das Konzert trotzdem dort statt. Verkaufsstände gibt es nicht, dafür ist ein Picknick möglich.

Gefühlvolle und mitreißende Musik steht schließlich am Sonnabend, 10. August, in Ottersberg auf dem Programm, wenn ab 19 Uhr das Niedersachsen Sound Orchester im Garten des Heimathauses Irmintraut in Fischerhude auftritt.

Mit ihren 40 Musikern sei diese Gruppe „immer wieder ein Garant für den Erfolg einer Veranstaltung“. Fast 20 Instrumental-Solisten weisen dabei nach, dass sie ihre Instrumente nicht nur technisch beherrschen, sondern dass aus den Soli persönliche Statements zu den Kompositionen werden, die sie auf der Bühne interpretieren. Der Eintritt ist frei, selbst bei Regen bleibt es ein Open-Air-Konzert. Es gibt ein Getränke- und Speisenangebot, aber auch ein Picknick ist möglich.

Das komplette Programm des diesjährigen Gartenkultur-Musikfestivals gibt es online unter der Adresse www.gartenkultur-musikfestival.de einzusehen.