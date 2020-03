Die Versorgunglage im Landkreis Verden ist derzeit gut – auch ohne eine Sonntagsöffnung der Lebensmittelgeschäfte. (ARMIN WEIGEL)

Aufgrund der „sehr guten Versorgungslage“ im Landkreis Verden sehen die Verantwortlichen der Städte und Gemeinden keinen Bedarf für eine zusätzliche Sonntagsöffnung von Geschäften. Das haben sie übereinstimmend festgestellt und nun auch in einer Mitteilung veröffentlicht. „Die Bürgermeisterin und die sieben Bürgermeister stehen im engen digitalen Austausch untereinander und mit Landrat Peter Bohlmann“, heißt es in der Pressemitteilung, die Verdens Bürgermeister Lutz Brockmann herausgegeben hat.

An alle Kunden ergehe die eindringliche Bitte und deutliche Aufforderung, beim Einkauf den notwendigen Abstand von 1,5 oder besser zwei Metern zu beachten. Dies gelte an der Theke und auch vor der Kasse. „Wenn die Geschäfte zu voll sind, warten Sie einfach draußen an der frischen Luft. Es ist genug für alle da“, versichert Brockmann. „Lassen Sie uns alle vernünftig und besonnen handeln zum gegenseitigen Schutz vor dem Coronavirus.“

Dank an alle Arbeitskräfte

Einen herzlichen Dank für die „herausragenden Leistungen“ richtet Brockmann überdies stellvertretend für alle Bürgermeister an alle Arbeitskräfte und Verantwortlichen im Lebensmittelhandwerk und -handel sowie an alle Betriebe zur Versorgung mit den notwendigen Dingen des täglichen Bedarfs.

Der Landkreis Verden hatte, wie berichtet, am Dienstag eine für alle Bürger verbindliche Allgemeinverfügung veröffentlicht, die unter anderem die Schließung von Verkaufsstellen des Einzelhandels beinhaltete. Ausdrücklich ausgeschlossen von diesen Schließungen sind der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, der Großhandel und Dienstleister aus dem Gesundheitsbereich. Der entsprechende Erlass des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums, auf dem auch die Verfügung des Landkreises beruht, hatte das Sonntagsverkaufsverbot für die genannten Geschäfte vorerst ausgesetzt.