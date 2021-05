Grundsteinlegung bei Highland Stall & Weide in Sottrum: Holger Bahrenburg (von links), Hans-Jürgen Krahn, das Ehepaar Holm, Bernd Mergard (Matthäi Gruppe), Henning Struckmann (Kreissparkasse Verden), Maike Bartmann (Plansecur Baufinanzierung) und Hans-Georg Töhne (BHT Steuerberatung) packen mit an. (Lars Köppler)

Sottrum/Oyten. Der gewaltige Bulle blickt grimmig drein und ist für Nutzer der Hansalinie auf Höhe Sottrum nicht zu übersehen. Dem Betrachter des überdimensionalen Banners wird aber sicherlich nicht in den Sinn kommen, dass es sich bei diesem Tier mit dem Namen "Liebling Kreuzberg" nicht um die gleichnamige Anwaltsserie aus den 80er-Jahren mit dem Schlapphut tragenden Manfred Krug handelt, sondern um das Maskottchen des bald von Oyten nach Sottrum umziehenden Unternehmens Highland Stall & Weide. Das Tier, Baujahr 1989, sei zu Lebzeiten sehr lieb gewesen, erinnert sich Geschäftsführer Martin Holm mit einem Schmunzeln, um den Blick sogleich nach vorne zu richten. Denn dass sich am vergangenen Freitag zur Mittagszeit ein Dutzend Menschen auf der noch unbebauten Wiese im Gewerbepark Sottrum getroffen haben, gab ihm wahrlich einen Grund zur Freude. Mit der Grundsteinlegung für das neue Domizil hat das mittelständische Unternehmen für Stall- und Weidetechnik den nächsten Schritt der Expansion gemacht.

„Bald hier“ steht in großen Lettern auf dem Banner, der bereits seit geraumer Zeit im Gewerbegebiet an der Hochlandstraße auf den Umzug hinweist, den Holm und seine Mannschaft derweil kaum noch abwarten können. Gemeindedirektor Holger Bahrenburg und der Sottrumer Gemeindebürgermeister Hans-Joachim Krahn, aber auch die wichtigen Begleiter dieses Projekts, wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, beim ersten Spatenstich auf dem rund 25.000 Quadratmeter großen Areal dabei zu sein. Wer keine Zeit oder Einladung hatte, konnte sich die Zeremonie zudem live auf dem Instagram-Kanal des Unternehmens ansehen. „Wir sind mit drei Leuten angefangen, jetzt sind es mehr als 30 Mitarbeiter“, stellt Holm fest, der sich an die Anfänge im Jahr 1995 nur allzu gut erinnern kann.

Anfänge als Einzelkämpfer

In Lilienthal habe er als Landwirt auf einem Bauernhof gelebt und als Einzelkämpfer nebenbei angefangen, Zäune für die Landwirtschaft zu bauen. Doch aus dem Nebenverdienst ist dann schnell eine Passion geworden. Qualitativ hochwertige Produkte, professionelle Montage und beste Betreuung – diesen besonderen Anspruch stellte der Highland-Züchter schon in der Startphase an sich und seinen kleinen Betrieb. „Damals wie heute werden neue Produkte erst im alltäglichen Gebrauch getestet, bevor sie ihren Weg ins Sortiment finden“, erklärt Holm, der mit seiner Mannschaft seit 15 Jahren in Oyten ansässig ist. Die Produktpalette werde ständig erweitert, innovative Entwicklungen wie die autarke Solarstation tatkräftig vorangetrieben, weiß der Geschäftsführer zu berichten.

Doch wie schon damals in Lilienthal ist nun auch der Standort in Oyten durch den stetigen Wachstum in allen Unternehmensbereichen an seine Kapazitätsgrenzen angelangt. Auf der Suche nach einem für Highland Stall & Weide geeigneten Bauland sei das Interesse dann schnell auf die Fläche in dem noch recht jungen und ebenfalls im Wachstum befindlichen Sottrumer Gewerbepark an der Hansalinie gestoßen. Vor allem die zügige und unbürokratische Abwicklung des Grundstückskaufs mit der Gemeinde Sottrum habe ihm sehr gut gefallen, betont Holm, der sich längst einen treuen Kundenstamm auf nationaler und internationaler Ebene aufgebaut hat und zur Jahreswende 2021/2022 sein neues Domizil beziehen möchte. "Ich glaube, ich bin im richtigen Moment in die Tür zum Rathaus eingetreten", witzelt Holm und hebt den konstruktiven Dialog mit der Verwaltung hervor.

Zunächst aber haben zur Freude von Holm und seiner Belegschaft jetzt erst mal die Arbeiten für den Bau von Verwaltungs-, Lager- und Servicegebäuden sowie von einem Showroom und großzügigen Ausstellungsflächen begonnen. Wachsen soll das Unternehmen allerdings nicht nur wirtschaftlich, sondern auch personell. „Derzeit sind wir noch kein Ausbildungsbetrieb“, erklärt Holm. Doch man wolle, so das feste Ziel, in Zukunft auch Lehrstellen im Büro und in der Lagerlogistik anbieten.