Im Achimer Stadtgebiet ist es zwischen Sonnabendnachmittag und Montagmorgen zu insgesamt drei Geschäftseinbrüchen und einem Einbruchversuch gekommen. Betroffen waren Gebäude an der Obernstraße, Asmusstraße und Bremer Straße. In ein Reisebüro an der Obernstraße versuchten Unbekannte nach Angaben der Polizei durch Hebeln an der Eingangstür gewaltsam einzudringen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Personen unerkannt. Ein Fitnessstudio an der Bremer Straße war in der Nacht zu Montag ebenfalls Ziel von Einbrechern. Hier wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen, um die Räumlichkeiten anschließend nach geeignetem Diebesgut zu durchsuchen. Die Täter stahlen dort Bargeld und flüchteten.

An der Asmusstraße brachen die Täter am Montag in den frühen Morgenstunden in eine Weinhandlung sowie in eine Kosmetik- und Naturheilpraxis ein. Um in die Geschäfte zu gelangen, hebelten sie eine Tür und ein Fenster auf. Anschließend suchten sie nach geeignetem Diebesgut und verließen die Räume mit Bargeld und anderen Wertgegenständen. An den Tatorten konnten von den Polizeibeamten Spuren gesichert werden. Die Auswertung und die weiteren Ermittlungen wurden durch die Polizei Achim aufgenommen. Ob dieselben Täter für alle vier Taten verantwortlich sind, wird in den laufenden Ermittlungen überprüft. Insgesamt ist ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Mögliche Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Umstände im Innenstadtbereich geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei zu melden.