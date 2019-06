Das Haus in Sottrum wurde durch die Flammen schwer beschädigt. (Polizeiinspektion Rotenburg)

Passanten haben am Sonntagmorgen Flamen auf dem Balkon eines Wohn- und Geschäftshauses in der Großen Straße im Ortskern von Sottrum entdeckt und sofort den Notruf gewählt. Die Polizei evakuierte umgehend das Gebäude. Eine 92-jährige Mieterin konnte jedoch erst nach Aufbrechen der Wohnungstür zum Verlassen des Gebäudes bewogen werden. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Brandbekämpfung beteiligt und konnten das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern. Der mittlere, in Fachwerkbauweise erstellte, Gebäudeteil wurde jedoch erheblich zerstört, heißt es im Polizeibericht. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen bei mehr als 200 000 Euro liegen. Verletzte gab es nicht.