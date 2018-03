Der abgebrannte Waggon in Dauelsen soll saniert und begehbar gemacht werden. Dafür liegen nun konkrete Ideen vor. (Björn Hake)

Seit einigen Jahren wird über den an der BBS in Dauelsen stehenden Reichsbahnwaggon und seine künftige Nutzung gesprochen. Die zum Netzwerk Erinnerungskultur gehörende Arbeitsgruppe "Reichsbahnwaggon" hat nun ein konkretes Konzept ausgearbeitet. Darüber wird an diesem Montag, 12. März, während der Sitzung des Kreis-Kulturausschusses gesprochen. Beginn im Domherrenhaus in Verden ist um 16 Uhr.

Ziel des vom Kreistag 2014 ins Leben gerufenen Netzwerks Erinnerungskultur ist die Aufarbeitung der Regionalgeschichte des 20. Jahrhunderts im Landkreis Verden. Seit Februar 2015 hat sich eine ehrenamtliche Arbeitsgruppe in diesem Netzwerk mit der Neukonzeptionierung des Eisenbahnwaggonprojektes beschäftigt, heißt es in einer Vorlage der Kreisverwaltung. Ziel dieser Gruppe ist es, den Waggon "erlebbar" zu machen, um Jugendliche und Erwachsene sowie Touristen zum Besuch des Waggons zu motivieren.

Zum Hintergrund: Der Reichsbahnwaggon wurde vom Verein für Regionalgeschichte auf dem Gelände der BBS in Dauelsen 2003/2004 eingeweiht und restauriert, schreibt die Arbeitsgruppe in ihrem Konzept. Mit einer Ausstellung "Rekrutierung und Deportation" von Zwangsarbeitern während der NS-Zeit sollte er als Mahnmal sowie als Lern- und Gedenkort dienen. Der Waggon wurde während des Zweiten Weltkriegs zum Transport von Zwangsarbeitern genutzt. 2007 wurde der Waggon dann durch einen Brandanschlag schwer beschädigt. Seitdem wurde an dem Gefährt nichts mehr gemacht. "Die eingezäunte Brandruine konnte ihre Aufgabe als Lernort seitdem nicht mehr erfüllen", schreibt die Arbeitsgruppe. Zudem biete der Waggon keine Hintergrundinformationen zu seiner Schändung und dem jetzigen Zustand.

Menschen neugierig machen

Das soll sich nun ändern. Finanzielle Mittel dafür hat der Kreistag, wie berichtet, im Haushalt für 2018 bereits eingeplant. Insgesamt stehen dem Netzwerk 60 000 Euro für Projekte zur Verfügung. 35 000 Euro sollen nun für die Arbeiten an dem Eisenbahnwaggon verwendet werden, heißt es in der Vorlage der Kreisverwaltung. Dieser Zuschuss muss allerdings noch beschlossen werden.

Im ausgearbeiteten Konzept der Arbeitsgruppe heißt es, dass der Standort nicht verändert werden soll. Durch das neue Gewerbegebiet und den Parkplatzbau auf dem Schulgelände in Sichtweite des Waggons habe dieser Standplatz seinen Hinterhofcharakter weitgehend verloren. Vorschlag der Arbeitsgruppe ist es, dass der Wagen teilsaniert und begehbar gemacht wird. "Durch den Eintritt in und den Aufenthalt im Waggon können die Besucher hautnah erleben, was es bedeutete, darin bis zu 100 Menschen zu transportieren", schreibt die Arbeitsgruppe. So soll der Waggon ein Ort des Gedenkens, ein regionalgeschichtliches Zentrum und ein Museum mit wechselnden Ausstellungen und moderner Museumspädagogik werden.

Folgendes ist nach Plänen der Arbeitsgruppe unter anderem vorgesehen: Das Metallgerüst des Waggons wird in alter Bauweise erhalten und von einem Metallbauer/Schmied gerichtet und verstärkt. Eine Schiebetür soll wiederhergestellt, die andere fest verschlossen bleiben. Ein Teil der verbrannten Vorderseite soll erhalten bleiben als Dokumentation des Brandanschlages. Das Dach wiederum soll komplett erneuert werden. Der Fußboden wird saniert. Die verbrannte Seite wird farblich dunkel abgesetzt. Damit soll genügend Fläche geschaffen werden, um Ausstellungen und Aktionen anzubieten. Neben dem Waggon soll auch die direkte Umgebung umgestaltet werden. Momentan ist der Wagen noch umzäunt, dieser soll nach Wunsch der Arbeitsgruppe durch eine Hecke ersetzt werden. Und bereits der Weg zum Waggon soll mit wetterfesten Infotafeln auf die Historie dieses Mahnmals hinweisen.

Die Arbeitsgruppe verfolgt mit dem Konzept das Ziel, alle Bevölkerungsgruppen neugierig auf einen Besuch zu machen. Dazu gehören unter anderem Konfirmanden- und Schülergruppen aus dem Landkreis Verden sowie den Nachbarlandkreisen, Erwachsene und Touristen. Die Arbeitsgruppe betont in ihrem Konzept, dass der Waggon keine Instanz der Schuldzuweisung sein soll. Vielmehr soll am Beispiel des Waggons eine gewisse "Leichtigkeit" im Umgang mit der Erinnerung an die deutsche Vergangenheit gefunden werden.

Geklärt wird in dem Konzept auch, wie und von wem der Waggon nach der Teilsanierung betreut wird. Vorgeschlagen wird von der Arbeitsgemeinschaft eine Vereinsgründung, wodurch die nachhaltige Betreuung gewährleistet werden soll.