Grabungsleiter Kay Jebens und Kreisarchäologin Jutta Precht stehen in einer der Sondagen, in denen die Befunde markiert worden sind. (xxx)

Achim. Es sind bisher wenige Funde, die auf eine Hand passen. Für Kreisarchäologin Jutta Precht ist das, was bisher bei Grabungen auf dem Gewerbegebiet Uesener Feld gefunden wurde, dennoch "ein starker Hinweis, dem man nachgehen muss". Eisenschlacken, die Hinweise auf eine frühere Metallverarbeitung sein könnten, eine mittelalterliche Randscherbe, vorgeschichtliche Keramik, Flintabschläge und eine Pfeilspitze aus Flint sind weitere Funde, die bisher auf dem Areal, das bald Amazon beherbergen könnte, gefunden wurden. Außerdem Befunde, die auf alte Pfosten deuten und eine Feuerstelle, deren Alter noch nicht genau bestimmt werden kann.

"Es ist so oft der Fall, das wir bei Ausgrabungen gar nichts finden", erklärte Jutta Precht beim Ortstermin am Mittwoch. Da sei die Ausbeute auf dem Grundstück direkt an der Autobahn 27 schon eine Ausnahme. Und dennoch: "Der Vorfreude oder Befürchtungen zum Trotz, je nach dem, ist das hier nicht die große Fundstelle." Aber immerhin sei mehr entdeckt worden, als sie vermutet hatte. Das Areal sei nie als archäologische Fundstelle bekannt gewesen, zudem "ist das eine ziemlich feuchte Ecke hier". Und doch habe ihr Mitarbeiter, den sie zunächst auf gut Glück entsandt hatte, direkt Scherben gefunden, die mindestens seit dem Mittelalter dort lagen. Daraufhin reagierten die Stadt Achim und die halbstädtische Gesellschaft EVG (Entwicklung und Vermarktung von Grundflächen), die das Gewerbegrundstück verkauft, umgehend.

Für die archäologische Voruntersuchung wurden lange Furchen ins Feld gegraben, zwei Meter breit, etwa 40 Zentimeter tief. "Die nennt man Sondagen", erklärten Jutta Precht und Grabungsleiter Kay Jebens von der Grabungsfirma Archeofirm. Er hat alle Befunde, dunkle Stellen im Erdreich, mit kleinen weißen Zettel markiert und geht davon aus, dass sich dort alte Pfosten befinden, die er nun mit Spaten und Schaufel ausgraben wird. Wo sich eine Vielzahl der dunklen Stellen befindet, soll eine weitere Sondage ausgefurcht werden. "Wir vermuten, hier könnte noch mehr sein", sagte Jebens. Eventuell lasse sich die frühere Bauform nachvollziehen. Ansonsten, das sagte Jutta Precht, reichen die Sondagen, weil der Archäologe davon ausgehe, "dass es links und rechts davon genauso aussieht".

Dass überall auf dem Grundstück zwei gekreuzte Holzlatten stehen und an den quer hängenden Latten rot-weiße Flatterbänder im Wind wehen, hat einen Hintergrund. Die Gebilde dienen als Vogelscheuchen und sind aus Gründen des Naturschutzes aufgestellt worden. "Der Landkreis hatte darum gebeten, damit sich hier keine Bodenbrüter niederlassen", erklärte Bernd Kettenburg. Und er führte aus, warum Mitarbeiter vom Kampfmittelbergungsdienst Bitek das Areal absuchen. So seien Reste von drei detonierten Granaten auf dem Feld gefunden worden und um die Sicherheit der dort arbeitenden Menschen wie Kay Jebens zu gewährleisten, werde das Gelände sondiert.

Die EVG-Geschäftsführer Kettenburg und Thomas de Vries erklärten, dass sie froh sind, dass im Vorfeld des angepeilten Grundstücksverkaufs die Thematik "archäologische Funde" geklärt werden konnte. "Besser jetzt, als wenn die Baugenehmigung erteilt ist und dann muss die Baustelle wegen etwaiger Funde stillgelegt werden", sagte Kettenburg. "Die Stadt ist da sehr genau vorgegangen, das im Vorfeld gründlich zu klären", lobte Jutta Precht. Wie Grabungsleiter Jebens dazu ausführte, sei ein Baustopp heutzutage unüblich. "Man arbeitet in so einem Fall nebeneinander her", sagte er auf die hypothetische Frage, was passiere, wenn es während der Bauarbeiten zu Funden kommen sollte.

Verkehrsplan ist Thema im Ausschuss

Wie es weitergeht mit der geplanten Amazon-Ansiedlung liegt auf der Hand: Am Dienstag, 8. Mai, befasst sich Fachausschuss ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung im Rathaus mit dem Bebauungsplan Nr. 65 "Verkehrsentwicklung Achim-Ost" und mit der Abwägung der Bürger- sowie Behördeneinsprüche nach der jüngsten Auslegungsphase. Läuft aus Sicht der Stadt und der EVG alles glatt, fasst der direkt im Anschluss tagende Verwaltungsausschuss den Satzungsbeschluss, den der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 17. Mai (ab 19 Uhr im Rathaus) noch bestätigen muss.

Dieser Beschluss ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich Amazon beziehungsweise der Projektentwickler Garbe, der das Gebäude an Amazon vermieten will, in Achim niederlässt, weil er erstens die ausgebauten Straßen und zweitens die zweite Zufahrt zum Gewerbegebiet Uesener Feld benötigt. Darauf hatte Amazon, wie berichtet, bestanden. "Wir sind in ständigen Gesprächen, soweit ich weiß, bereiten Garbe/Amazon den Bauantrag gerade vor", sagte Kettenburg. Unterschrieben seien die Verträge noch nicht, aber wenn der B-Plan Nr. 65 Ende Mai rechtskräftig ist, könnte es laut Kettenburg im Juni soweit sein. Für das Gewerbegrundstück selbst ist bereits seit Jahren ein rechtskräftiger B-Plan vorhanden.