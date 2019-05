Zwischen zehn und 17 Jahre alt sind die Schüler, die am neuen Theaterstück der Geschichts-AG des Gamma mitwirken. (Björn Hake)

Ein Tisch, zwei Stühle. Mehr braucht es für die Szene auf der Bühne nicht. Auch ohne viel Drumherum wird dem Betrachter schnell klar, dass der Mann am Tisch sich alles andere als wohl fühlt bei dem Gespräch, das er gerade mit seiner Kollegin führen muss. Denn mit zuckersüßer Stimme versucht sie ihn gerade davon zu überzeugen, seine Freunde und Vereinskameraden zu bespitzeln, damit sein Sohn auch tatsächlich einen Studienplatz bekommt und nicht ohne Ausbildung dasteht.

Geschichten wie diese gab es damals in der DDR viele. Einigen von ihnen widmet sich das neue Theaterstück der Geschichts-AG des Achimer Gymnasiums am Markt (Gamma). „In diesem Jahr jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Da lag es nahe, dass wir uns dieses Mal mit der DDR auseinandersetzen“, sagt Michael Müller, Geschichtslehrer am Gamma und Leiter der AG. Ein Großteil des Stückes spielt im Jahr 1989 und der Fokus liegt bewusst speziell auf den Menschen, die damals gegen das DDR-Regime waren und genug von der Schikane der Stasi hatten.

Da gibt es beispielsweise die Mutter, deren Sohn bei der Flucht in den Westen an der Grenze getötet wurde. Die Frau, die von ihrem eigenen Ehemann an die Stasi verraten wurde. Den rebellischen Jugendlichen, der wegen seine „Unangepasstheit“ das Abitur nicht machen durfte. Und eben auch den Fabrikarbeiter, der versucht, seine Frau und seinen Sohn vor der Willkür der Stasi zu schützen. „All das sind Biografien, die auf reale Personen in der DDR zurückgehen, auch wenn wir sie teilweise ein bisschen verfremdet haben“, erklärt Müller. „Wir zeigen das breite Spektrum der Gegner, die es damals gab.“ Geschrieben hat Michael Müller das Theaterstück vor rund neun Jahren selbst. „Da ich ja nicht Goethe bin, ist es für mich wichtig, reale Personen als Vorlage zu haben“, erklärt der Geschichtslehrer.

Insgesamt sechs Schüler und 13 Schülerinnen im Alter zwischen zehn und 17 Jahren sind Teil der Geschichts-AG. „Die Tatsache, dass die Lebensgeschichten, die wir spielen, tatsächlich so passiert sind, macht es für uns natürlich einfacher, sich in die Rollen hineinzuversetzen“, sagt Emma Mander. Die 15-Jährige spielt eine rebellische Jugendliche, die auf die reale Person Mirko Sennewald zurückgeht. „Wir hatten die Möglichkeit, die Lebensläufe der Personen zu recherchieren und genau zu studieren. Das hilft natürlich sehr bei der Umsetzung der Rolle.“

Doch nicht nur auf Recherchen in Geschichtsbüchern und dem Internet konnten sich die Schüler bei der Vorbereitung auf ihr Stück verlassen. Auch die eigenen Familien konnten häufig Erlebnisse aus DDR-Zeiten mit den Schülern teilen. „Meine Oma ist beispielsweise selbst aus der DDR geflohen“, erzählt Julia Packeiser, die in dem Stück die Erzählerin spielt. Die ganzen Erlebnisse von damals noch einmal mit Blick auf die eigenen Familiengeschichte zu sehen, mache das Thema insgesamt noch greifbarer. „Unser Stück hat bei uns zu Hause deshalb schon für einigen Gesprächsstoff am Essenstisch gesorgt“, berichtet die 13-Jährige.

Die Geschichts-AG des Gamma feiert am Dienstag, 4. Juni, mit ihrem Stück im Achimer Kasch Premiere. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr. Eine weitere Aufführung ist am Mittwoch, 5. Juni, in der Schulaula – ebenfalls um 19 Uhr – geplant. Der Eintritt ist frei, die Schule bittet allerdings um Spenden, da eine Fahrt der Theatergruppe nach Leipzig organisiert werden soll.

Zur Sache

Theater über Kinderrechte am Cato-Gymnasium

Auch die Theater-AG des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums probt derzeit wieder für ein neues Stück. Dieses trägt den Titel „Unser gutes Recht“ und stammt aus der Feder von Gabi Seba. Es geht darin um die Rechte von Kindern. Über diese diskutieren auf einem Skaterplatz nämlich ein Kind und zwei merkwürdige Gestalten, die von sich selber sagen, sie seien Kasper. „Das allein bietet schon Stoff genug für interessante Unterhaltungen, viel Komik und ab und an auch mal einen Streit“, heißt es in der Ankündigung. Doch, auch so viel verspricht die Theater-AG: „Es gibt auch immer wieder kleine eingeschobene Szenen, bei denen einem das Lachen im Halse steckenbleibt.“ Die Premiere des Theaterstücks findet am Sonnabend, 25. Mai, um 19.30 Uhr in der Aula des Cato-Gymnasiums statt. Eine zweite Vorführung ist am Sonntag, 26. Mai, um 16.30 Uhr am selben Ort geplant. Der Eintritt ist frei.