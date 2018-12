Roland Pöllnitz, Günter Klein und Barbara von Wedelstaedt (von links) haben Geschichten und Gedichte gebündelt, die sonst in Schubläden ihr Dasein fristen. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Es sei schon erstaunlich, wie viele Menschen gelegentlich zur Feder griffen, um Erlebtes und Erfahrenes, Gedanken und Sehnsüchte in Worte zu kleiden, erklärte Barbara von Wedelstaedt jetzt anlässlich einer Buchpremiere im Hofcafé Haberloh. Gemeinsam mit Roland Pöllnitz hatte sie sich im Spätsommer über ein Inserat in der Presse auf die Suche nach Gedichten und Geschichten gemacht, die – einst umsichtig zu Papier gebracht – später in Schubladen und Kästen ihr Dasein fristeten. „Für eine Veröffentlichung zu unbedeutend“ hätten die Hobby-Literaten ihre Aufzeichnungen oftmals befunden, „zu persönlich oder nicht inhaltsreich genug, um damit ein ganzes Buch zu füllen“.

31 Autoren aller Altersgruppen aus dem gesamten Landkreis Verden, aber auch aus Rotenburg und Bremen, hatten sich schließlich dazu bereiterklärt, Einblicke in ihre Gedankenwelt zu gewähren. Gedichte und Geschichten aus ihrer Feder, in einer Anthologie zusammengefasst, wurden ihnen nun feierlich in Haberloh überreicht. „Ganz viel Zeit haben wir uns nicht gelassen“, beschrieb die Verlegerin den Arbeitsumfang, den es in wenigen Monaten zu bewältigen gab.

Besonders das Lektorat sei aufwendig gewesen; jede noch so kleine Änderung des Textes habe besprochen und abgezeichnet werden müssen. Herausgekommen sei dabei ein Band, der die Fantasien meist älterer Menschen Revue passieren lässt, die damit vor dem Vergessen bewahrt werden. Ein Gemälde des Achimer Künstler Günter Klein, das die Herbergstraße zeigt, ziert das Titelblatt.

„Als Anfang September der erste Beitrag einging, haben wir noch nicht absehen können, dass es letztendlich eng werden könnte mit unserer kleinen Feier“, hatte Roland Pöllnitz die Buchpräsentation in Gefahr gesehen. Nun freue er sich, dass die Sendung doch noch rechtzeitig eingetroffen sei und auch darüber, dass die Übergabe wegen des großen Interesses auf zwei Tage verteilt werden musste.

„Mein besonderer Dank gilt Barbara, die den aufwendigsten Teil der Arbeit zu bewältigen hatte“, würdigte er den Einsatz der 82-Jährigen. „Im nächsten Jahr gerne wieder“, bedankte sich diese für das Lob und ließ im Anschluss an Kaffee, Kuchen und Herzhaftes einige der Poeten zu Wort kommen.

Der Umgang mit der Deutschen Bahn, vielfach kritisiert, habe auch sie fast verzweifeln lassen, blickte Daniela Probst in ihrem Beitrag „Das Schöne-Wochenend-Ticket“ zurück auf eine Reise, die sie von Ottersberg ins schweizerische Bern führen sollte. Sei zunächst alles nach Plan verlaufen, hätten sich in Duisburg erste Probleme ergeben. Verspätungen, elende Wartezeiten und lustlose, aber an anderer Stelle auch hilfsbereite Bedienstete hätten ihren Weg gesäumt, der nach Irrungen und Wirrungen schließlich schon in Basel endete.

Wolfgang Seekamp indes widmet sich einer norddeutschen Spezialität und mutmaßt, dass Johann Wolfgang von Goethe anlässlich eines Besuches in Bremen davon probiert haben könnte. „Vor mir einen Ratskeller-Wein, wende ich mich nun dem Teller zu, der dampfend vor mich hingestellt wird“, interpretiert Seekamp die möglichen Eindrücke des großen Deutschen, der sich in seiner Erzählung einem Scherz ausgesetzt sieht.

„Ein lachendes Gesicht auf dem Teller, eigentlich nicht schlecht gemacht, mit einem wohlgeformten Mund aus einer gekrümmten Gurke, einer kleinen Nase, entstanden aus einer Kugel roter Bete und zwei lustigen, hellwach glänzenden Augen – Spiegeleier natürlich“. Das Allerbeste: „Die leichtrosa Haut mit einem makellosen Teint, der das voller Leben steckende Gesicht äußerst köstlich und delikat abrundet“. Als das „Labskaus-Gesicht-Gericht-Gedicht“ sieht Seekamp seine kurze Geschichte, die mit viel Schmunzeln quittiert wurde.

Mit einer plattdeutschen Erzählung kam auch Elfriede Schwenger zu Wort. Liebevoll schilderte sie Begebenheiten um „Lena un de lütje Mus“, in denen es ums Aufräumen, um einen Traum und eine kleine Maus geht. Nach dem Ende ihres Berufslebens habe sie zu schreiben begonnen, sagte die Verdenerin. „Zuerst einmal nur für mich selbst“.