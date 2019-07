Die Laurentius-Kirche in Achim ist ein Ort mit viel Geschichte. Stadtführerin Elke Gerbers kennt viele spannende Anekdoten und erzählt diese ihren Gästen bei einer Führung. (Björn Hake)

Achim. „Höchst beglückt“ zeigte sich Elke Gerbers darüber, dass sich zur Haupteinkaufszeit am Sonnabendvormittag eine Reihe von Bürgern vor dem Clüverhaus versammelt hatten mit dem Ziel, Wissenswertes über St. Laurentius zu erfahren. Ganz bewusst hatte die Stadtführerin ihre Gäste jedoch nicht direkt vor die Kirche geladen, um so die Gelegenheit zu nutzen, auch über die Vergangenheit des stattlichen Niedersachsenhauses und die benachbarte Hofstelle Meislahn zu berichten. Gemeinsam bilden die historischen Gebäude nämlich ein eindrucksvolles Ensemble und prägen so schließlich auch das Achimer Bauernviertel.

22 Meter über Normalnull und damit geschützt vor Hochwasser habe das mit Wiesen und Bäumen reich bestückte Gebiet beste Voraussetzungen für eine Besiedelung geboten. Wohlhabende Bauern ließen sich dort nieder, die Kirche, die 1257 durch den Bremer Bischof Gerhard II. erstmals urkundliche Erwähnung fand, wurde erbaut. Festgehalten in den Annalen der Stadt wurde auch ein Brand, der im 17. Jahrhundert alles vernichtete, was bis dahin Mensch und Tier als Unterkunft gedient hatte.

Der Grund für das Feuer? Funkenflug, verursacht durch kräftigen Wind, entfachte die Pulvervorräte des dänischen Königs Christian IV, als dieser vor dem Haus des Landwirts Harm Gieschen Rast machte und dort einen Ochsen braten ließ. Lediglich das aus Stein erbaute Gotteshaus auf dem Geestrücken hielt seinerzeit dem Inferno stand.

Mörder kauften sich frei

Nicht nur der romanische Feldsteinbau selbst blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Auch dem heute als Parkfläche genutztem Areal davor sagt man eine bedeutsame Geschichte als Richtplatz für Straftaten nach. Während sich Mörder mit Geld und Einfluss oft freikauften und damit dem Tod durch das Köpfen entrinnen konnten, endeten Diebe und Betrüger meist am Galgen. Auch Handlungen wie üble Nachrede wurde damals streng geahndet.

Im Laufe der Zeit erfolgten immer wieder Erweiterungs- und Umbauten, die das Äußere der Kirche stark veränderten. Zu erkennen sind die Maßnahmen teilweise noch heute, denn das ursprüngliche Mauerwerk ist sowohl am Turm als auch an der Südwand noch deutlich wahrnehmbar. Durch sanftes Sanieren sei man darum bemüht, nur Beschädigungen zu beseitigen, die Narben der Überarbeitungen jedoch sichtbar zu erhalten, erklärte Elke Gerbers während des etwa einstündigen Rundgangs. Die Sonnenuhr, seit 1605 an der Wand der Clüver-Kapelle befestigt, indes ist unverändert geblieben.

An der Westseite des Bauwerkes fällt den Besuchern eine schmale Spalte im 1,75 Meter dicken Mauerwerk auf. Hielt man die Öffnung zunächst für eine Schießscharte, geht man heute von einem anderen Zweck aus. Bei der Spalte soll es sich um eine sogenannte Lepra-Spalte handeln, die den Kranken früher die Möglichkeit eröffnete, an den Gottesdiensten teilzuhaben.

Betritt man das Kirchenschiff, findet man sich schließlich in einem lichten und weiten Innenraum wieder, der durch die in den 1960er-Jahren vorgenommene Renovierung erst richtig in Erscheinung tritt. Da Teile des dänischen Heeres während des 30-jährigen Krieges in der Kirche Quartier nahmen, fiel das gesamte Inventar seinerzeit der Zerstörungswut der Soldaten zum Opfer. Nach und nach wurden Altar und Kanzel aber wieder ersetzt, als ältestes Ausstattungsstück gilt der wahrscheinlich im 13. Jahrhundert entstandene Taufstein.

Links neben dem Kirchenausgang befindet sich der Heilige Laurentius, der Namensgeber des Gotteshauses; in der Mandelsloh-Kapelle im nördlichen Querhausflügel liegen in marmornen Sarkophagen die Gebeine der Eheleute von Reventlow und auf der breiten Empore erklingt die 1967 eingeweihte Hillebrand-Orgel bei Gottesdiensten und Konzerten.