Für eine Amazon-Ansiedlung müssen die Straßen ausgebaut werden. (Björn Hake)

Noch steht nicht endgültig fest, ob sich der US-amerikanische Handelskonzern Amazon mit einem Logistikzentrum auf der Gewerbefläche Uesener Feld niederlässt. Bei der Stadt Achim heißt es dazu auf Nachfrage stets: „Nicht Neues.“ Amazon selbst teilte am Dienstag über Sprecher Stephan Eichenseher lediglich mit, dass der Bauantrag noch vom Landkreis bearbeitet werde. Und doch ist die Ansiedlung wohl ein Stück wahrscheinlicher geworden: Die im Juli dieses Jahres gegründete Amazon Logistik Achim GmbH hat jetzt ihren Sitz von München nach Achim verlegt. Das geht aus einer Handelsregistereintragung im Bereich der Industrie- und Handelskammer Stade hervor.

Demnach hatte die Gesellschafterversammlung im Oktober diese Änderung beschlossen, die nun wirksam geworden ist. Zu dem formellen Umzug der Gesellschaft nach Achim, die als Geschäftsanschrift weiter eine Münchener Adresse führt, war es vor wenigen Tagen gekommen. Wie Amazon-Sprecher Eichenseher bei der Präsentation der Ansiedlungspläne mal in Achim erklärt hatte, gründe Amazon an seinen Logistikzentrum-Standorten jeweils eigene regionale Gesellschaften, damit die Steuern vor Ort blieben.

Straßen müssten ausgebaut werden

Nur wenn Amazon nach Achim kommt, wird – wie berichtet – der geplante Straßenausbau rund ums Uesener Feld realisiert. Die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 65 "Verkehrsentwicklung Achim-Ost“ hatte der Stadtrat im Mai dieses Jahres als Satzung wie die Begründung dazu beschlossen. Wie berichtet, würde die Landesstraße 156 (Uesener Feldstraße) bis zur Auffahrt Achim-Ost zur Autobahn A 27 (Fahrtrichtung Bremen) umgestaltet. Außerdem stünde ein Ausbau der Max-Naumann-Straße und der Straße Im Finigen sowie der Auffahrten der Anschlussstelle Achim-Ost A 27 und der Kreisstraße 23 von der Kreuzung L 156/K 23 bis zum Kreisverkehrsplatz Käthe-Kruse-Straße/Margarete-Steiff-Allee/K 23 an. Am Freitag, 30. November, soll der Bebauungsplan Nr. 65 in Kraft treten. Innerhalb eines Jahres haben Bürger und Institutionen dann die Möglichkeit, etwaige "beachtliche Verletzungen" der Verfahrens- und Formvorschriften oder beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges schriftlich gegenüber der Stadt Achim anzuzeigen. Dazu muss ein die Verletzung begründender Sachverhalt geltend gemacht werden.

Ein Übersichtsplan und die Unterlagen zum B-Plan liegen im Rathaus, Zimmer 323, zur Einsicht aus. Auch stehen die Planunterlagen laut Stadtverwaltung als Download auf der Internetseite www.achim.de bereit.