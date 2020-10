Die teilweise unbefestigte Straße Am Sonnenhang ist in einem schlechten Zustand. (Björn Hake)

Nun also doch: Nachdem die Verhandlungen der Achimer Stadtverwaltung mit den

Grundstückseigentümern über einen Ausbau in Eigenregie der Anliegerstraße Am Oertel ins Leere gelaufen waren und die Verwaltung ihrerseits die Satzung für einen Straßenausbau mit Anliegerbeteiligung anwenden wollte, haben sich die Anlieger nun doch für einen Eigenregieausbau entschieden. Der soll nun noch dieses Jahr, spätestens aber im Frühjahr 2021 beginnen und somit kann Am Oertel auch von der Prioritätenliste gestrichen werden. Diese wurde nun aktualisiert und wird auch nicht mehr die Allhornstraße beinhalten, die in diesem Jahr auf Grundlage der Erschließungsbeitragssatzung ausgebaut wurde.

Neuer Spitzenreiter auf der Prioritätenliste maroder Straßen in der Kategorie „Unausgebaute Straßen, für die nach der Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Achim noch keine Beiträge erhoben wurden“ ist nun die Straße Am Blocksberg, die zum Weserradweg gehört und auf 170 Metern Länge teilweise unbefestigt sowie im schlechten Zustand ist und Schlaglöcher aufweist. Dicht gefolgt von einem Teilstück der Anliegerstraße Am Sonnenhang, die dieselben Schäden aufweist. „Der Bauhof hat in diesen Straßen große Probleme, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und muss dafür gleichzeitig einen sehr hohen Aufwand betreiben“, heißt es von der Stadtverwaltung dazu. Bereits mehrfach wurden Fahrzeugschäden nach dem Befahren der Straße Am Blocksberg gemeldet.

Bisher erfolglose Gespräche

Ebenfalls solche Probleme bereite die Rektor-Ganten-Straße, die nun auf Rang eins in der Kategorie „Unausgebaute Straßen, für die nach Erschließungsbeitragssatzung noch keine Beiträge erhoben wurden, die aber von den Anliegern mit einer sogenannten Tränkdecke provisorisch befestigt wurden“ rangiert. Der vorhandene Tränkdeckenbelag ist laut Verwaltung kaputt und müsse zeitnah entfernt werden. Mit einzelnen Anliegern der genannten drei Straßen hatte die Stadt bereits Gespräche über Ausbaulösungen geführt, jedoch erfolglos. Daher sei geplant, 2021 nun für alle drei Straßen in Achim-Baden Anliegerbesprechungen abzuhalten „und den betroffenen Grundstückseigentümern Lösungsmöglichkeiten für einen Straßenbau aufzuzeigen“ – finanzielle Beteiligungen der Anlieger sind möglich. Danach werde dann die Politik über den Ausgang der Gespräche unterrichtet.

Durch die Fahrt auf der Straße Am Blocksberg wurden bereits diverse Fahrzeuge beschädigt. (Björn Hake)

Bei den bereits einmal ausgebauten „Straßen, die in einem baulich so schlechten Zustand sind, dass sie auf Grundlage der Straßenausbaubeitragssatzung erneuert werden müssen“, steht weiterhin der Corporalsdeich an erster Stelle. Dabei handelt es sich sowohl um eine öffentlich gewidmete Straße als auch einen Deichverteidigungsweg und der soll parallel zur Deichertüchtigung des anliegenden Corporalsdeiches in Bierden/Uphusen durch den Wasser- und Bodenverbands Achim-Bierden saniert werden. „Unter der Voraussetzung, dass die Finanzierung für die bauliche Umsetzung vom Verband gesichert werden kann, soll sie 2022 erfolgen“, heißt es von der Achimer Verwaltung. Die Straße soll erneuert und auf 3,50 Meter verbreitert werden.

Während sämtliche Straßen in den genannten Kategorien insgesamt eine mittlere und niedrige Priorität genießen, ist der Handlungsdruck in der Kategorie „Ausgebaute Straßen mit außerordentlichem Sanierungsbedarf, der nicht mit Hilfe von Anliegerbeiträgen zu finanzieren ist“ besonders hoch. Nachdem die Borsteler Landstraße, der Finienweg und die Achimer Brückenstraße nach erledigten Arbeiten von der Liste gestrichen werden konnten, ist nun die Uphuser Dorfstraße an die Pole Position gerutscht. Ein Teilstück sei bereits 2012 erneuert worden, weiter soll es nächstes Jahr im Zuge der Neueröffnung der Kindertagesstätte gehen.



Der Ausschuss für Bauunterhaltung befasst sich in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 16. November, ab 17 Uhr im Rathaus mit der Liste.