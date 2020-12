Fahrdienstleiter Rolf Schulze hat es nicht immer leicht, neue Fahrerinnen und Fahrer für das Projekt Bürgerbus zu gewinnen. (Karsten Klama)

Der Bürgerbusverein Ottersberg nutzt den offiziellen Fahrplanwechsel im Dezember, um den eigenen Fahrplan zu straffen und seine Busumläufe der Linien 788 und 789 an die aktuellen Entwicklungen anzupassen. Fakt ist laut Bürgerbus-Frontmann Henning Struckmann, dass dies zu Veränderungen führen werde. „Es werden Fahrten verschoben, teils aber auch mangels Nachfrage entfallen“, kündigt Struckmann an. Die Fahrgäste werden gebeten, sich rechtzeitig zu informieren, ob die bislang genutzten Verbindungen noch angeboten werden oder welche Alternative möglich ist.

Die Entscheidung zur Überarbeitung des Fahrplans war im Verein indes schon nach dem ersten Corona-Lockdown getroffen worden, da die ehrenamtlichen Aktiven mehrheitlich zur gesundheitlich gefährdeten Bevölkerungsgruppe zählen. „Bei Wiederaufnahme des Betriebes im Juni standen einige unserer Fahrerinnen und Fahrer zunächst nicht zur Verfügung. Der Schichtplan war zeitweise nur mit großer Anstrengung zu füllen. Hinzu kommt der Umstand, dass etliche Altgediente Anfang 2021 ihre Personenbeförderungsscheine erneuern müssten – was wohl nicht alle angesichts der aktuellen Lage machen werden“, erklärt Struckmann. Und neue Interessenten als Bürgerbusfahrer fänden sich derzeit auch nur wenige.

Kaum noch Pendler

Wichtigstes Argument für die Straffung des Fahrplans ist aus Sicht der Vereinsverantwortlichen derweil, dass zudem wegen der Corona-Schutzmaßnahmen die Nachfrage nach öffentlichen Nahverkehrsleistungen drastisch zurückgegangen ist und manche Verbindungen kaum noch genutzt werden. „Da muss natürlich geprüft werden, ob es sich wirtschaftlich und vom Zeitaufwand lohnt, solche Fahrten noch durchzuführen“, stellt Struckmann fest und fügt hinzu: „Auffällig ist, dass kaum noch Pendler die Busverbindungen zu den Bahnhöfen Ottersberg und Sagehorn nutzen. Wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage dort auch künftig nur langsam erholen wird.“

Als Ergebnis finden sich im neuen Fahrplan dann auch die entsprechenden Streichungen. „Wir möchten aber betonen, dass wir unser Projekt Bürgerbus weiterhin mit beiden Bussen und dem gewohnten Engagement aufrecht erhalten wollen. Die regelmäßig nachgefragten Verbindungen werden nach wie vor angeboten“, verspricht Struckmann.

Im Detail kommt es zu folgenden Änderungen: Die Fahrt der Linie 788 ab Ottersberg-Busbahnhof (ZOB) um 8.10 Uhr nach Otterstedt-Nord und zurück mit Weiterfahrt zum Bahnhof Ottersberg-Nord ab ZOB um 8.33 Uhr entfällt. Zusätzliche Fahrten ab ZOB nach Otterstedt-Nord und zurück sind um 10.14 Uhr mit Weiterfahrt über ZOB nach Posthausen ab 10.33 Uhr und um 13 Uhr mit Weiterfahrt über ZOB nach Sagehorn-Bahnhof ab 13.20 Uhr geplant. Die Fahrt ab ZOB um 15.10 Uhr nach Otterstedt-Nord (15.20 Uhr) und zurück entfällt. Die Fahrt der Linie 788 um 15 Uhr vom Ottersberger Busbahnhof nach Stuckenborstel und zurück entfällt ebenfalls. Auch die für 15.33 Uhr geplante Fahrt vom ZOB nach Dodenhof wird gestrichen. Die Haltestelle Amtshof in Fahrtrichtung Posthausen wird zudem nur noch zum Ausstieg bedient. Während das Angebot zwischen Otterstedt, Ottersberg-Busbahnhof und Posthausen also weitgehend erhalten bleibt, wird die Anbindung des Bahnhofs Sagehorn durch den Bürgerbus spürbar reduziert. „Wir bedauern insbesondere, abends den Zug um 20.15 Uhr aus Bremen nicht mehr bedienen zu können, aber die Wartezeit dort wollen wir unseren Aktiven nicht mehr zumuten.“ Die Bürgerbusse rücken künftig also schon um 19.30 Uhr zum Feierabend in den Carport ein. „Dazu kommen jeweils verschiedene kleinere Zeitabweichungen im Minutenbereich“, so Struckmann. Entfallen werden etwa die Fahrten vom ZOB zum Bahnhof Sagehorn ab 16.20 Uhr und 19.30 Uhr. Und die für 14.15 Uhr geplante Fahrt vom Bahnhof Sagehorn erfolgt schon um 13.53 Uhr. Der Bus werde also nicht auf den Zug aus Bremen um 14.11 Uhr warten.

Der neue Fahrplan steht demnächst online unter www.buergerbus-ottersberg.de zum Download bereit, neue Fahrplanheftchen sollen zudem zum 14. Dezember in den Bürgerbussen erhältlich sein. Weitere Infos unter 0 42 93 / 78 96 512.