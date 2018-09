Die Produktionsstätte im Gewerbegebiet A1 ist bereits seit April in Betrieb. Die Auslieferungen erfolgen bei 247TailorSteel nach Kundenbestellung und "just in time". (Michael Braunschädel)

Oyten. Die gegenseitigen Nettigkeiten wollten gar kein Ende finden. „Der Bürgermeister von Oyten ist ein Grund, warum wir uns hier niedergelassen haben. Der Besuch im Rathaus und unsere Gespräche waren fantastisch“, sprudelte es aus Carel van Sorgen am Donnerstag bei der offiziellen Einweihung seiner Produktionsstätte im „Gewerbegebiet A1“ vor großer Kulisse heraus. Der gut gelaunte Inhaber des 2007 von ihm in den Niederlanden gegründeten Unternehmens 247TailorSteel habe sich nach diesen Erfahrungen bewusst für den Produktionsstandort Oyten entschieden. Oytens Verwaltungschef Manfred Cordes spielte den Ball derweil gerne zurück. „Carel van Sorgen hat mir seine Vision und darüber hinaus ein tolles Konzept vorgetragen. Die Umsetzung ging dann Schritt für Schritt und völlig geräuschlos“, lobte der Rathauschef den Niederländer.

Für Manfred Cordes und seinen Stellvertreter Axel Junge, den van Sorgen mit seinem holländischen Charme als „Reserve-Bürgermeister“ begrüßte, gehen die Planungen für das neue Gewerbegebiet derweil mit Hochdruck weiter. Und dabei haben der SPD-Politiker und sein Partner durchaus gute Nachrichten zu vermelden. „Wir sind auf einem guten Weg“, ließ Cordes am Rande der Einweihungsfeier durchblicken. So sei man derzeit mit vielen Firmen im Gespräch. An ein Unternehmen aus der Lebensmittel-Branche habe die Gemeinde gerade eine Fläche von 50 000 Quadratmetern verkauft, berichtete Cordes.

Der Bürgermeister betonte, dass die Gemeinde einen Mix wie im alten Industriegebiet und keineswegs nur Logistikbetriebe haben wolle. „Wir setzen auf kleine und mittlere Betriebe“, stellte er klar. Dennoch kommt ihm ein Produktionsbetrieb wie 247TailorSteel in den Planungen für die Grundstücksvergabe in dem jüngsten Oytener Gewerbepark zupass. Ein Unternehmen, das mit derzeit 60 Mitarbeitern und einer rund 6000 Quadratmeter großen Halle dort zweifellos zu den größten Wettbewerbern zählen dürfte. „Zuverlässig, effizient und modern – rund um die Uhr“, so lautet die Philosophie des Unternehmens, das sich auf lasergeschnittene Bleche, Kantteile und Rohre nach Maß spezialisiert hat und bereits seit April in Oyten produziert.

Der Mensch steht im Mittelpunkt

„Wir arbeiten hier derzeit mit acht Laserschneidanlagen und vier Biegebänken“, erklärte Geschäftsführer Guido Schumacher beim Rundgang durch die Produktionshalle, der zahlreiche Orangenbäume sogar ein wenig karibisches Flair verleihen. Durch die Digitalisierung des gesamten Abwicklungsprozesses – von der Angebotsanfrage bis zur Auslieferung – gewährleiste das Unternehmen die zeiteffiziente und zuverlässige Abwicklung der Aufträge. Durch das web-basierte System „Sophia“ (Sophisticated Intelligent Analyser) könnten Angebote 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche bearbeitet werden. Auch um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, habe sich das Unternehmen für den Standortwechsel der deutschen Niederlassung von Bremen nach Oyten entschieden, erklärte Schumacher, der seinen Maschinenpark bis 2019 auf 15 Laser- und acht Biegebänke erweitern möchte und zudem einen 4000 Quadratmeter großen Anbau plant. Durch die Erweiterung der Produktionskapazitäten sollen auch neue Arbeitsplätze entstehen, der Mitarbeiterstab auf 85 steigen. „Wir haben noch viele offene Stellen“, stellte Schumacher fest.

In den kommenden Jahren plant das Unternehmen zudem, weitere Standorte in Deutschland – Köln und Stuttgart – und Europa zu eröffnen. Doch die Produktion von Qualitätsprodukten und die Zufriedenheit der Kunden sind für Carel van Sorgen und seine Mannschaft nur die eine Seite der Medaille. „Das ist eine Fabrik für Menschen. Der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt“, erklärte der Unternehmer seine Maxime. „Wir wollen eine glückliche Firma sein und unsere Kunden zufrieden machen“, ergänzte der Familienvater, dessen zwei Töchter und Ehefrau Desiree ebenfalls in das Unternehmen eingebunden sind. Und um das Team bei Laune zu halten, bietet der Inhaber seinem Personal zahlreiche Benefits.