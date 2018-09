Stellt sein Erstlingswerk in Achim vor: Radiomann Winfried Hammelmann, der sich für die Buchhandlung Hoffmann "Zeit für Wolke 7" nimmt. (Björn Hake)

Achim. Der Herbst wird angesichts der dann herabfallenden Blätter ohnehin bunt, nun aber trifft diese Beschreibung auch auf die drei Lesungen zu, die die Achimer Buchhandlung Hoffmann demnächst im Programm hat. Die Besucher können sich demnach auf drei kriminelle, lustige und romantische Geschichten freuen – und die Autoren dazu sind wahrlich keine Unbekannten.

Den Auftakt dieses gewichtigen Dreierleis macht der in Oyten lebende Profiler Axel Petermann mit seinem Buch „Die Elemente des Todes“. Er liest daraus am Freitag, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) an der Bergstraße. Petermann ist ein deutschlandweit bekannter und anerkannter Profiler und ehemaliger Leiter der Bremer Mordkommission. Sein neuestes Buch hat er gemeinsam mit Krimi-Autor Claus Cornelius Fischer geschrieben. „Die Elemente des Todes“ ist nach Angaben der Buchhandlung „ein packender True-Crime-Thriller über eine hinterhältige Mord-Serie und die Abgründe des Bösen“. Darin ahnt Hauptkommissar Kiefer Larsen, wer für die Serie von außergewöhnlich brutalen Morden zwischen 1994 und 1996 in Norddeutschland verantwortlich ist. Doch nach welchem Muster gehen die Täter vor und warum? Zwar gibt es Hinweise auf die Verdächtigen, doch keine der Spuren ist eindeutig, kein Beweis stichhaltig. Larsen bleibt nur eines: tief in die Seelen zweier eiskalter, absolut gewissenloser Mörder einzudringen. Als er erkennt, dass sie einen vierten Mord planen, versteht Larsen die sadistischen Fantasien der Mörder. Nun beginnt ein atemloser Wettlauf mit der Zeit. Der Eintritt für diese Veranstaltung beträgt zwölf Euro.

Weniger ernst geht es dagegen bei Winfried Hammelmann zur Sache, der sich „Zeit für Wolke 7“ nimmt – so heißt sein Buch, das er am Donnerstag, 1. November, ab 19.30 Uhr in den Räumen der Buchhandlung Hoffmann an der Obernstraße vorstellt. Der Bremen 4-Redakteur mit einem feinen Gespür für Humor und Comedy präsentiert in seinem Erstlingswerk eine berührend-schräge Liebesgeschichte mit viel Augenzwinkern. Darin führt Nils Petersen ein ziemlich überschaubares Leben. Er arbeitet in einer Bank, findet die Ordnung von Zahlenkolonnen beruhigend und fährt jedes Jahr zur selben Zeit mit seinen besten Freunden nach Sylt. Doch dann ist da plötzlich Lena, und Nils bis über beide Ohren verknallt. Bevor sie ihn aber überhaupt richtig bemerken kann, kommt Lena bei einem Motorradunfall ums Leben. Was die beiden nicht ahnen: Eigentlich hätte sie noch gar nicht sterben sollen, aber im Himmel wurde ein Fehler gemacht. Für Nils gibt es aber noch eine kleine Chance auf die große Liebe. Der Eintritt zu der Lesung beträgt zehn Euro.

„Den literarischen Höhepunkt des heißen Lese-Herbstes bildet dann die Lesung des Schweizer Bestseller-Autors Alex Capus“, freut sich die Buchhandlung Hoffmann bereits auch auf den Dritten im Bunde. Am Mittwoch, 21. November, liest Capus ab 19.30 Uhr in der Buchhandlung aus seinem neuen Roman „Königskinder“: Als Max und Tina in ihrem Auto eingeschneit auf einem Alpenpass ausharren müssen, erzählt Max eine Geschichte, die genau dort in den Bergen, zur Zeit der Französischen Revolution, ihren Anfang nimmt. Jakob ist ein Knecht aus dem Greyerzerland. Als er sich in Marie, die Tochter eines reichen Bauern, verliebt, ist dieser entsetzt und versucht alles, um die Liebenden wieder zu trennen. „Meisterhaft verwebt Alex Capus das Abenteuer des armen Kuhhirten und der reichen Bauerntochter mit Max' und Tinas Nacht in den Bergen“, heißt es in der Ankündigung. Es sei ein hinreißendes Spiel zwischen den Jahrhunderten und Alex Capus' „schönste Liebesgeschichte seit ,Leon und Louise'“. Der Eintritt für diese Veranstaltung beträgt zehn Euro.

Karten für alle drei Veranstaltungen der Buchhandlung Hoffmann gibt es im Internet unter www.buecher-hoffmann.de sowie unter der Telefonnummer 0 42 02 / 52 33 92 oder auch per E-Mail an bestellung@buecher-hoffmann.de.