In Oyten gehört das Bogenschießen zur Ferienspaßaktion und ist sehr beliebt. In Thedinghausen wird es dieses Jahr auch wieder angeboten. (FOCKE STRANGMANN)

„Etwa 80 Veranstaltungen können wir in diesem Jahr anbieten“, verrät Ira Daneke, die das Programm zusammen mit Sozialarbeiter Ulf Roselius erarbeitet hat. „Ich bin sehr zufrieden. Man muss auch bedenken, dass wir vor einigen Jahren nur knapp 50 Veranstaltungen zusammenbekommen haben. Nun hat sich das Angebot bei rund 80 Veranstaltungen eingependelt.“ Angewiesen sei man natürlich auf den Einsatz der Vereine und Institutionen, die die Angebote schließlich umsetzen würden. „Da klappt die Zusammenarbeit aber sehr gut“, findet Ira Daneke lobende Worte.

Auf rund 40 Seiten sind die Angebote in dem kleinen gelben Heftchen zusammengefasst. Das Ferienprogramm liegt jetzt unter anderem in den Schulen aus und kann auch im Internet unter www.thedinghausen.de abgerufen werden. Die Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahren haben jetzt die Möglichkeit, sich das passende Angebot auszusuchen und sich anzumelden. Die Kontaktdaten sind jeweils im Heftchen zu finden. Wer keinen Platz mehr in dem von ihm gewünschten Angebot gefunden hat, sollte laut Ira Daneke aber nicht gleich den Kopf hängen lassen. „Falls eine Veranstaltung ausgebucht ist, kommt man auf die Warteliste.“ Sie bittet daher auch darum, sich wieder abzumelden, falls man an einem bereits zugesagten Angebot doch nicht teilnehmen kann.

Auch in diesem Jahr haben es wieder die sogenannten Klassiker ins Programmheft geschafft, es gibt aber auch einige Neuerungen, wie Ira Daneke zu berichten weiß. Dazu gehört unter anderem „Pizza selber backen auf Plattdeutsch“, das von der Morsumer Speeldäl angeboten wird. Im Jugendzentrum in Thedinghausen können sich Jugendliche von elf bis 16 Jahren wiederum Tipps holen, wie man bei Hautproblemen die richtige Pflege anwendet.

Die Dauerbrenner

Im Angebot fehlen dürfen aber natürlich auch nicht die Dauerbrenner. Dazu gehören vor allem die sportlichen Aktivitäten wie Schießen mit dem Lichtpunktgewehr und dem Bogen beim SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt, eine Kanutour mit der Evangelischen Jugend Verden oder Angeln mit dem Fischereiverein Thedinghausen und Umgegend. „Diese Angebote gehören jedes Jahr dazu. Aus Erfahrung wissen wir, dass sie bei den Kindern und Jugendlichen sehr beliebt sind“, sagt Ira Daneke. In diesen Reigen gesellen sich auch die Kreativangebote wie Keramikmalerei und Nähen.

Anlaufpunkte sind für die Jugendlichen und Kinder in den Ferien aber auch das Jugendzentrum in Thedinghausen (Öffnungszeiten: montags bis freitags, 14 bis 18 Uhr) und der Jugendtreff „El Castillo“ in Emtinghausen (Montag, Mittwoch und Freitag, 16 bis 19 Uhr). Die Bücherei in Thedinghausen hat während der Ferienzeit an zwei Terminen geöffnet. Jeweils am Mittwoch, 5. und 19. Juli, können in der Zeit von 9 bis 12 Uhr Bücher ausgeliehen werden. Wer Lust auf Basketball hat, der kann mit Sozialarbeiter Ulf Roselius in den Ferien dienstags von 18 bis 19 Uhr auf dem Basketball-Feld an der Gudewill-Schule spielen.

Und einen weiteren Termin sollten sich Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren auch noch vormerken. Für Sonnabend, 22. Juli, lädt die Jugendfeuerwehr Morsum zu den Wasserspielen ohne Grenzen ein. Treffpunkt ist der Jan-Richter-Platz in Morsum. Anmeldungen bei Lena Hübner ab 18 Uhr unter 01 51 / 15 70 87 38 oder per E-Mail an jugendfeuerwehr@feuerwehr-morsum.de.