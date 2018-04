Hundehalter sollten im Achimer Stadtwald aktuell besonders auf ihre Vierbeiner achten. (Björn Hake)

Achim. Ein Spaziergang durch den Achimer Stadtwald hat für einen zwölf Wochen alten Rottweiler-Welpen am Dienstag ein tödliches Ende genommen. Die Besitzerin hatte den Vorfall kurz darauf im sozialen Netzwerk Facebook öffentlich gemacht. Sie sei auf der großen Wiese (Eingang Weißen Berge) mit ihrer Hündin Enja unterwegs gewesen, als diese plötzlich röchelte und ihr Schaum aus dem Maul quoll, schreibt sie in ihrem Post.

Die Besitzerin hatte eine Tierärztin konsultiert, die vermutete, der Hund könnte vergiftet worden sein. Die Ärztin tippe demnach auf Rattengift. Die Halterin hat nun die Polizei in Achim eingeschaltet. Die hat die Ermittlungen aufgenommen, wie Jürgen Menzel, Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, bestätigte. "Ob es so ist, wie die Ärztin vermutet, muss noch recherchiert werden", sagte er. Ein Fachlabor prüfe derzeit, welcher Stoff den Tod des Hundes herbeigeführt haben könnte. Ähnliche Vorfälle im Stadtwald sind den Ermittlern derzeit nicht bekannt. "Die Polizei kennt nur diesen Fall in dem Bereich", sagte Menzel.

Doch durch den Vorfall sind nicht nur die Hundebesitzer alarmiert. Auch in der Kita am Stadtwald sieht man sich gezwungen, auf die aktuellen Vorfälle zu reagieren. "Das Gebiet, in dem der Köder offenbar ausgelegt wurde, nutzen wir eigentlich häufig für Ausflüge mit den Kindern", sagt Erzieherin Jessica Hack. Erst für kommenden Montag habe man eigentlich dort ein Picknick mit den Kindern geplant. Das falle nun aber erst einmal aus. "Schließlich müssen wir auch an Sicherheit der Kinder denken", sagt Hack. "Solche Giftköder sind ja nicht nur für Hunde gefährlich." Auch Kinder könnten diese unbedacht aufheben und essen.