In Achim beginnt der Ausbau einer Glasfaserinfrastruktur für zunächst bis zu 5400 Haushalte. Am Freitag wurde dafür der symbolische Spatenstich an der Ecke Auf dem Brink/Heinrich-Fahrenholz-Straße gesetzt (von links): Bürgermeister Rainer Ditzfeld, Markus Rohe, Martin Balkausky, Marcel Müller und Christoph Meurer. (Björn Hake)

Froh und gleichermaßen ein wenig traurig war Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld beim Pressetermin am Freitagmittag in Bierden, als er den Start des Glasfaserausbaus in Achim präsentierte: Froh darüber, dass es in Corona-Zeiten mal wieder etwas für die Zeitungen zu verkünden gab und doch geknickt, weil Borstel, wo er mit seiner Familie lebt, erst mal außen vor bleibt. Und das, obwohl auch Familie Ditzfeld regelmäßig zu spüren bekomme, wie ihr Internet in die Knie geht, wenn alle Familienmitglieder zeitgleich online aktiv sind. Aber Ditzfeld, der Dauer-Optimist, geht ohnehin davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ganz Achim am Glasfasernetz angeschlossen ist.

Dafür soll das Unternehmen Glasfaser Nordwest sorgen, zu dem sich die Telekom und die EWE zusammengetan haben. Insbesondere die in Achim ansässigen Firmen hätten sehnsüchtig darauf gewartet, dass sich an der Glasfaser-Front etwas tut. „Der Bedarf ist gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo auch viele Menschen im Homeoffice tätig sind, deutlich geworden“, sagte Ditzfeld. Vom früheren Kabelverzweigerausbau wisse die Stadtverwaltung, dass eine Hälfte der Achimer bei der Telekom Kunde ist, die andere bei der EWE. Da kam das fusionierte Unternehmen Glasfaser Nordwest, mit dem es im Vorfeld „konstruktive Gespräche“ im Rathaus gegeben habe, gerade recht.

In Achims Nachbargemeinde Oyten, wo das Unternehmen Deutsche Glasfaser die Haushalte mit schnellem Internet versorgen will – bisher kam es teilweise zu Verzögerungen – musste pro eingeteiltes Gebiet ursprünglich ein Quorum von 40 Prozent vorhanden sein, ehe der Ausbau beginnen sollte. Solch eine Mindestbereitschaft von Kunden muss es in Achim nicht geben, wie Christoph Meurer, Geschäftsführer von Glasfaser Nordwest, darlegte. Denn das noch junge Unternehmen lege so oder so die Kabel in die Straßen, auf eigenes Risiko sozusagen, und schließe dann jeweils die Haushalte an, die angeschlossen werden wollen. Das dürften in erster Linie Kunden von Telekom und EWE sein, aber wie Meurer sagte, biete sein Unternehmen einen „Open Access“, einen offenen Zugang auch für andere Anbieter, die einsteigen und ihre Kunden übers Glasfaserkabel versorgen können.

„Starke Vermarktungspartner“

Daher geht der Geschäftsführer, auf den Vergleich mit Oyten angesprochen, davon aus, dass es in Achim deutlich mehr Zuspruch geben wird. Dass der Glasfaserausbau in Niedersachsen bisher nahezu auf der Stelle tritt, weiß natürlich auch Meurer. Wie beispielsweise NDR Niedersachsen vom Bundesverkehrsministerium erfahren hat, waren im Jahr 2019 lediglich „zehn Prozent der niedersächsischen Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen“. Das seien nur drei Prozent mehr als im Vorjahr gewesen, die Zahl der Gewerbegebiete, die mit Glasfaser versorgt sind, liege immerhin bei 16 Prozent. Auch das werde in Achim anders laufen, glaubt der Geschäftsmann: „Wir haben mit der Telekom und EWE zwei starke Vermarktungspartner“, gibt er sich überzeugt, dass das Vorhaben gelingt.

Der Glasfaserausbau in Achim startet unmittelbar, ab Mitte Oktober sollen dann die Leistungen für die interessierten Haushalte zu buchen sein. Direkt vor dem Vermarktungsstart wird es noch eine Bürgerinfoveranstaltung geben, erklärten die Vertreter von Glasfaser Nordwest. Das erste Ausbaugebiet in Achim soll etwa 5400 Haushalte südlich der Bahntrasse mit dem schnellen Internet versorgen. Grob schlängelt sich das Ausbaugebiet von Bierden bis zum Achimer Stadtwald, wobei es etwa bis zum Uesener Mühlenweg auch Bereiche südlich der Obernstraße abdeckt, ab der Einmündung aber nur noch nördlich der Verdener Straße. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Ausbau Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein dürfte. Die sogenannte Fiber-to-the-Home (FTTH)-Technologie garantiert laut Glasfaser Nordwest „stabile Bandbreiten von bis zu 1000 MBit/s“.