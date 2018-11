Beginn ist um 9 Uhr im Gemeindehaus Posthausen. Mit dem sogenannten Reisesegen endet die Veranstaltung gegen 12.30 Uhr. Unter der Regie von Pastorin Constanze Ulbrich treffen sich Eltern von Konfirmanden und bereits Konfirmierte zu dem Glaubenskursus. Ausgehend von Alltagserfahrungen wird gemeinsam nach der Bedeutung von Glaubensaussagen für das eigene Leben gesucht, die durch Martin Luther und in seiner Folge in der evangelischen Kirche besonders wichtig geworden sind. Thematische Einführungen, Filmabschnitte und Gruppenarbeiten zu einer Bibelgeschichte wechseln sich zu den insgesamt drei Kursustreffen jeweils ab. „Gott interessiert sich für dich – allein Christus“ lautet die Überschrift zu dem Treffen. Gestartet wird mit einem Mitbringfrühstück (Brötchen, Kaffee und Butter liefert die Kirchengemeinde). Anmeldungen unter 0 42 97 / 229 oder per E-Mail an Constanze.Ulbrich@evlka.de.