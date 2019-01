Der Achimer Baustoffmarkt gehört künftig zu Hasselbring (von links): Werner Witte und sein Sohn Frank Witte ziehen sich aus der Firma zurück, deren Geschicke nun von Volker Kleenlof, Dennis Strowitzki und Henning Pott gelenkt werden. (Björn Hake)

Ein neues Firmenschild und ein Abverkauf von Auslaufartikeln. Viel mehr deutet im Moment noch nicht darauf hin, dass sich hinter den Mauern des Achimer Baustoffmarktes (ABM) doch Einiges tut. „Wenden wir uns zunächst einmal dem zu, was erhalten bleibt, sich nicht verändert“, beginnt Werner Witte das Gespräch mit unserer Zeitung. Das seien in erster Linie die etwa 20 Mitarbeiter, die in voller Zahl übernommen wurden. „Beratung und Vertrieb werden weiterhin in ihren Händen liegen, die Verwaltung natürlich, und ein Logistikbereich, der deutlich ausgebaut werden soll“, erklärte der scheidende Geschäftsführer, der den Baustoffmarkt nun an die Ernst Hasselbring GmbH übergeben hat.

Auf eine mögliche Konkurrenz durch den nicht allzu weit entfernten Baumarkt „BBM“ angesprochen, machte Werner Witte deutlich, dass Privatkunden auf der Suche nach Wasserhahn, Badschrank und Gardinenstange schon in vielen Fällen abgewandert seien. Modern und großzügig präsentiert, finde man dort all das, was zum persönlichen Komfort beitrage. „Ein Grund, diese Artikel aufzugeben und uns voll auf das Kerngeschäft, den Handel mit Baustoffen, zu konzentrieren“, bringt sich Volker Kleenlof, Geschäftsführer seit Jahresbeginn, in die Unterhaltung ein.

Mehr als 100 Mitarbeiter

Dieses Segment sei wegen der unterschiedlichen Produktschiene auch niemals von wettbewerbsbedingten Verlusten betroffen gewesen. Bereits 1949 hatte der Großvater des 53-Jährigen sein Glück in der Branche versucht und das erste Unternehmen dieser Art in Stade gegründet. Mittlerweile umfasst die Gruppe weitere zehn Märkte mit insgesamt mehr als 100 Mitarbeitern.

Unter dem Dach des Hasselbring-Baufachzentrums befindet sich eine noch kleine Niederlassung im Bremer Stadtteil Hemelingen, die zukünftig eng mit dem Achimer Firmensitz vernetzt werden soll. „Das Sortiment in beiden Häusern wird angeglichen, Beratung und Verkauf erfolgen sowohl hier als auch in Bremen, wo zusätzlich ein Ausbau als Abholstandort für sämtliche Baumaterialien geplant ist, verdeutlichte Volker Kleenlof die zukünftige Strategie.

Das Logistikzentrum werde dabei aus Platzgründen in Achim angesiedelt sein. "Zusätzlich zu vorhandenen Fahrzeugen werden uns Transportkapazitäten aus dem ABM-Markt Verden zur Verfügung stehen, der in den nächsten Wochen geschlossen wird. So werden Hoch-, Trocken-, Dach- und GaLa-Baustoffe sowie Bauelemente künftig noch zuverlässiger vom Standort Achim aus zu ihren Empfängern gelangen“.

Seniorchef geht in Ruhestand

Während Frank Witte seinen Lebensmittelpunkt in Hamburg sieht und künftig nicht mehr zur Verfügung stehen wird, zieht sich Seniorchef Werner Witte in den Ruhestand zurück. Obwohl er sich natürlich auf mehr freie Zeit mit der Familie freue, verlasse er nach immerhin 42 Jahren das gut aufgestellte Haus auch mit einem weinenden Auge. Bewegung an frischer Seeluft werde ihm jedoch guttun, glaubt er, und „meine Frau wird schon wissen, womit sie mich dauerhaft beschäftigen kann“.

1976 hatte Witte den Betrieb gegründet und mit nur wenigen Angestellten die Arbeit in unmittelbarer Nähe der Autobahnabfahrt Achim-Ost aufgenommen. Nach der Wende seien goldene Zeiten für die Branche angebrochen, erinnert er sich, was den Umzug in einen Neubau am Rehland möglich machte und die Eröffnung einer Filiale in Verden. Ganz so lange wie ursprünglich prophezeit, habe der Boom zwar nicht angehalten, jedoch die Basis für eine solide Weiterentwicklung des Geschäfts gelegt.

Unterstützt wurde der nunmehr 77-Jährige viele Jahre lang durch Sohn Frank, der nach seinem Studium der Betriebswirtschaft seit 2005 als Geschäftsführer fungiert und Tochter Wibke, die dem Unternehmen in den Bereichen Verwaltung und Vertrieb auch zukünftig erhalten bleiben wird.