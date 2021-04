Glockengeläut wird Bestandteil der Gedenkaktion in Achim sein. (frei)

Achim/Rotenburg. Der Deutsche Städtetag hat die Ober-(bürgermeister) seiner Mitgliedsstädte angeschrieben, um sie zu bitten, sich an einer bundesweiten Aktion zu beteiligen, die der Todesopfer der Corona-Pandemie gedenkt. Aber nicht nur ihnen: „Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sind viele Menschen in unseren Städten gestorben. Viele starben infolge einer Corona-Erkrankung, andere wiederum unabhängig davon. All diese Menschen verbindet, dass sie sich durch die Einschränkungen in der Pandemie häufig nicht von ihren Familien und Freunden verabschieden konnten“, heißt es im Schreiben an die Städte. Die zentrale Gedenkveranstaltung an diesem Sonntag, 18. April, findet in Berlin mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt..

Achim beteiligt sich

Auch in Achim ist das Schreiben angekommen und wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld nun in einem Pressegespräch erklärte, werde sich die Stadt mit mehreren Aktionen daran beteiligen und hat sich auf Anregung des Städtetags mehrere Möglichkeiten des Gedenkens überlegt. So werden laut Ditzfeld an allen öffentlichen Gebäuden, vornehmlich das Achimer Rathaus und die Schulen, die Flaggen am Sonntag auf halbmast gehisst und um 19 Uhr werden für fünf Minuten zumindest die Kirchenglocken von St. Laurentius und der Matthias-Kirche erklingen sowie am Friedhof in Achim-Baden. „Wenn sich weitere Glaubensgemeinschaften beteiligen möchten, können sie das natürlich sehr gerne“, sagte Ditzfeld.

Glocken, Posaunen, Kerze und Stille

Er wünscht sich, dass die Achimer ab 19 Uhr für fünf Minuten innehalten und der gestorbenen Menschen gedenken sowie eine brennende Kerze ins Fenster stellen. Auf dem Rathausbalkon werden ab 19 Uhr einige Mitglieder des Posaunenchors für fünf Minuten spielen. Interessierte können sich dies vor Ort anhören. „Die Polizei weiß Bescheid und wird in der Fußgängerzone präsent sein, um zu sehen, ob die Abstände eingehalten werden“, sagte Ditzfeld.

Klinikum Rotenburg macht mit

Auch das Agaplesion-Diakonieklinikum in Rotenburg beteiligt sich an dem bundesweiten Gedenktag: Während am Sonntag um 13 Uhr in der Kirche Zum Guten Hirten und in der Rotenburger Stadtkirche das Sterbegeläut erklingt, ist auch die Kapelle des Klinikums wie die beiden Kirchen für ein stilles Gebet geöffnet. „Wir beteiligen uns an diesem bundesweiten Gedenktag, da auch bei uns Menschen an und mit dem Coronavirus verstorben sind. Gerade in dieser Zeit wollen wir den Menschen hier im Klinikum einen Ort geben, an dem ihre Trauer einen Platz findet“, sagte Diakonin Margot-Jutta Kruse, Seelsorgerin am Klinikum.