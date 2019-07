Die Schlussbereisung der Bewertungskommission zum Landesentscheid im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" löste in Bötersen einen Hype aus. (Björn Hake)

Mit dem Slogan „Drei Dörfer – Eine Gemeinde – Unsere Zukunft“ hatten sich die rund 1100 Einwohner der Gemeinde Bötersen um die Krone bei der 26. Auflage des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft beworben. Jetzt hat es die Dorfgemeinschaft um Bürgermeister Hermann Holsten tatsächlich geschafft. In Berlin ist „Höjebo“, wie die Einheimischen den Verbund ihrer Ortschaften Höperhöfen, Jeerhof und Bötersen nennen, als eines von acht Dörfern in Deutschland mit Gold ausgezeichnet worden. Damit ist Bötersen das einzige Golddorf in Niedersachsen.

In den vergangenen Monaten hatten das Organisationsteam mit Nils Blödorn, Andreas Bühring, Susanne Cordes, Hannelore de Vries, Cord Trefke und Jana Hoops sowie die einzelnen Arbeitskreise alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Dorfbewohner auf das geschichtsträchtige Ereignis einzuschwören. Den ersten Erfolg feierte die Dorfgemeinschaft im Juli 2018 auf kleiner Ebene mit dem Einzug in den Landesentscheid. Ein regelrechter Hype im Dorf herrschte dann vor und während des Besuchs der elf „Kommissare“, die einen Monat später über den Einzug ins Bundesfinale entscheiden mussten. Die Dorfbewohner hatten sich von ihrer besten Seite gezeigt und eine regelrechte Charmeoffensive gestartet, um die Juroren von ihrer aufblühenden Gemeinde zu überzeugen.

Besonders guter Zusammenhalt

Dies hatte offenbar Wirkung gezeigt, denn neben den Dörfern Räbke (Landkreis Helmstedt) und Backemoor (Landkreis Leer) schaffte es Bötersen als dritter Vertreter Niedersachsens in den Bundesentscheid mit insgesamt 27 Finalisten aus ganz Deutschland, dem jetzt die Krönung folgte. „Entscheidend für den Sieg ist wahrscheinlich der besonders gute Zusammenhalt im Dorf gewesen“, mutmaßte der überglückliche Bürgermeister Hermann Holsten im Moment des Triumphes vor laufenden Kameras. „Wir sind besonders stolz auf unsere Arbeitsgruppe Dorfladen, mit der wir einen Dorfladen komplett in bürgerlichem Engagement erstellt haben“, erklärte derweil Mitorganisator Jan Müller einen der Aspekte, warum die Wahl zum Golddorf auf Bötersen gefallen sein dürfte. Der Landkreis Rotenburg hatte das Kleinod zwischen Sottrum und Rotenburg schon im November vergangenen Jahres für gelebte Demokratie und politische Teilhabe, aber auch für „die überzeugende, konstruktive und strukturierte Koordinierung des bürgerlichen Engagements“ gewürdigt.

Insgesamt reichte es beim Bundesentscheid für acht Teilnehmer für Gold, 15 brachten es zu Silber, sieben zu Bronze. Barbara Otte-Kinast (CDU), Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, freute sich: „Wieder einmal wird bestätigt, dass in niedersächsischen Dörfern große Potenziale aktiviert werden können, um die gesellschaftliche und strukturelle Entwicklung voranzubringen – und zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in den ländlichen Regionen beitragen.“

Es sei bemerkenswert, dass einer der drei Teilnehmer aus Niedersachsen als Golddorf ausgezeichnet worden ist. Bötersen und die anderen Sieger hätten demnach mit herausragendem bürgerschaftlichen Engagement, beispielhaften Ideen und zukunftsweisenden Konzepten überzeugt. Versüßt wird die erfolgreiche Teilnahme mit 15 000 Euro, die nunmehr in die Gemeindekasse zur weiteren Entwicklung und Förderung der Dorfgemeinschaft fließen werden.