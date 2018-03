Mit seinem Spiel "Azul" hat der Achimer Spieleautor Michael Kiesling das goldene Ass in Frankreich gewonnen. (Björn Hake)

Achim. Gold in Frankreich für den Achimer Spieleautor Michael Kiesling: Für sein im Herbst des Jahres 2017 erschienenes Brettspiel „Azul“ gewann er jetzt beim französischen Spiele-Festival (Festival International de Jeux) in Cannes den As d’Or, das goldene Ass in der Hauptkategorie Familienspiel.

In „Azul“ sind die Spieler Fliesenleger, die eine Wand mit bunten Kacheln versehen. Dabei müssen die Fliesen erst gesammelt und erst in einem zweiten Schritt an die Wand gebracht werden. Das Spiel besticht nicht nur durch ein einfaches, aber durchaus trickreiches Spielprinzip, sondern auch durch seine Ausstattung mit 100 farbigen Kunstharzkacheln.

Bereits direkt nach seinem Erscheinen ist um dieses Spiel aus dem Plan-B-Verlag ein regelrechter Hype ausgebrochen (wir berichteten), in Internetbrettspielforen wird „Azul“ bereits als Favorit für den deutschen Preis „Spiel des Jahres“ gehandelt, der sozusagen der Branchenoscar ist und als weltweit wichtigster Preis für Gesellschaftsspiele gilt.