Sieben Gästebücher stapeln sich bereits bei Bürgermeister Rainer Ditzfeld im Büro. Der erste Eintrag stammt aus dem Jahr 1969. (Klama)

Es ist schwarz-grau meliert, hat einen schlichten Ledereinband und könnte auf den ersten Blick auch als ein etwas größeres Notizbuch durchgehen – wäre da nicht das Wort "Gäste", das in großen silbernen Buchstaben auf dem Ledereinband prangt. Und dennoch: Rein optisch hat das kleine Buch, das Bürgermeister Rainer Ditzfeld in den Händen hält, wenig mit einem klassischen "Goldenen Buch" zu tun.

Die Art, wie Ditzfeld fast schon versonnen durch die Seiten blättert, macht jedoch schnell klar, dass sich zwischen den beiden Buchdeckeln mehr verbirgt als bloße Notizen. "Das ist immer auch eine kleine Reise in die Vergangenheit der Stadt", sagt Ditzfeld. Denn das aktuelle Goldene Buch der Weserstadt ist bei Weitem nicht das einzige, das beim Bürgermeister in den Schränken schlummert. Insgesamt sieben solcher Gästebücher stapeln sich bei ihm im Schrank. Alle randvoll mit Unterschriften, Widmungen und guten Wünschen für die Stadt. "Wir haben aber sicherlich noch mehr Bücher in unserem Archiv", vermutet Ditzfeld.

Der erste Eintrag stammt aus dem Jahr 1969, genauer gesagt vom 6. Februar. Damals hat sich dort eine Schülergruppe aus Cornwall verewigt. Sie war für einen Austausch in der Stadt. Der Eintrag ist charakteristisch für das Goldene Buch der Stadt Achim. Denn ein Großteil der Einträge stammt eben von solchen Schülergruppen aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt, Gästen aus den Partnerstädten oder Gewinnern des Achimer Ehrenamtspreises. "Das Buch ist ganz bewusst nicht nur bekannten Persönlichkeiten vorbehalten", erklärt Ditzfeld. "Es soll vielmehr dazu dienen, den Personen eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen."

Und doch finden sich darin natürlich auch die Namen einiger bekannter Leute, die Achim in den vergangenen Jahren einmal besucht haben. So wie etwa DFB-Präsident Reinhard Grindel, der 2016 zu Gast in der Hünenburg war, oder der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, der am 29. August des selben Jahres eine Widmung in dem Buch hinterlassen hat. "Natürlich ist es besonders schön, wenn die Gäste neben ihrer Unterschrift noch ein paar persönliche Zeilen hinterlassen", sagt Ditzfeld und blättert weiter durch die sieben Bücher. Besonders die alten Ausgaben haben es ihm angetan – aus der Zeit, als er selbst noch kein Bürgermeister war.

"Ich habe die kleine Marotte, dass ich jedes Mal, wenn ein Termin ansteht, bei dem ich das Buch mitnehme, noch einmal einige Seiten zurückblättere und mir anschaue, wer sich bisher auf den Seiten verewigt hat." Besonders in Erinnerung geblieben ist dem Bürgermeister aus den vergangenen Jahren aber nicht etwa der Eintrag eines bekannten Politikers oder einer anderen Berühmtheit, sondern vielmehr der seines Amtskollegen Janis Rozenberg aus Césis. "Wir waren damals beide ganz frisch ins Amt gewählt worden", erinnert sich Ditzfeld. Nur wenige Wochen später konnte auch er selbst sich dann das erste Mal in das Goldene Buch einer Stadt eintragen – nämlich das der lettischen Partnerstadt. Für Ditzfeld war das nach eigenen Angaben bisher das einzige Mal.

Der letzte Eintrag in Achim stammt vom 28. November 2017. "In diesem Jahr müssen wir uns also noch ein bisschen ranhalten", sagt der Bürgermeister und schaut auf die verbleibenden weißen Seiten des Buches. Vorbereitet ist die Verwaltung auf jeden Fall auf einen ganzen Schwung neuer Unterschriften, denn das neue Buch liegt bereits bereit. Das hat dann auch ganz stilecht einen goldenen Rand.