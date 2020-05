Jede zweite Bank wird beispielsweise in der Achimer St.-Laurentius-Kirche beim Gottesdienst abgesperrt sein. (FOCKE STRANGMANN)

Die Normalität im gesellschaftlichen Leben ist gewichen, das neuartige Coronavirus hat alles verändert. Die ersten Lockerungen führen zwar zurück auf den Weg in den gewohnten Alltag, vieles bleibt dabei aber weiterhin ein bisschen anders. So wird es auch bei den ersten Gottesdiensten sein, die nun wieder möglich sind. Die niedersächsische Landesregierung und Vertreter der großen Glaubensgemeinschaften haben allgemeine Rahmenbedingungen genannt, unter denen die Feier von Gottesdiensten wieder begrenzt gestattet ist.

Zuallererst ist entsprechend Freude das vorherrschende Gefühl bei den Kirchen. „Wir freuen uns natürlich darüber, dass wir wieder dürfen. Viele haben die Gottesdienste vermisst“, betont Fulko Steinhausen, Superintendent des Kirchenkreises Verden. Doch es herrsche auch eine gewisse Nervosität, da vieles ungewiss in diesen Zeiten ist. Es wird halt kein „normaler“ Gottesdienst. „Das Coronavirus zwingt uns zu merkwürdigen Dingen und die Einschränkungen sind erheblich“, weiß Steinhausen.

Bedenken gebe es aber nicht, weder bei ihm noch im gesamten Kirchenkreis. „Das Gegenteil ist der Fall. Ab nächster Woche Montag sollen Restaurants wieder öffnen. Ich wüsste nicht, wie man ohne Mundschutz essen sollte. Daher wäre es nicht mehr zu argumentieren, wenn Gottesdienste weiterhin verboten wären.“ Eine Frage beschäftigt den Superintendenten aber dennoch: „Was passiert mit den Leuten, die wir nicht mehr in die Kirche lassen dürfen, wenn sie zu voll sind?“ Immerhin gelten weiter die Abstandsregeln und somit kann nur eine bestimmte Anzahl an Personen die jeweilige Kirche betreten und am Gottesdienst teilnehmen.

Schwierige Rechenspiele

Die Anzahl wird anhand der Kirchengröße errechnet. In der Achimer St.-Laurentius-Kirche etwa haben aufgrund der Vorschriften laut Steinhausen 40 Personen Zutritt. „Doch was passiert mit Nummer 41?“ Die Rechnung wird zusätzlich dadurch erschwert, da Menschen aus einem Haushalt zusammensitzen dürfen.

Die Landeskirche Hannover hatte in ihrem Schreiben an die Kirchen vorgeschlagen, dass sich im Vorfeld für die Gottesdienste online angemeldet werden sollte. Von diesem Vorschlag hält Steinhausen jedoch wenig: „50 Leute lesen und machen das und 50 gehen einfach hin. Das wird nicht funktionieren.“ Es sei ohnehin nicht abzuschätzen, wie viele Leute zu den Gottesdiensten kommen werden. „Wir alle wissen nicht, was am Sonntag passiert. Vielleicht kommen nach so langer Zeit auch die, die sonst nicht oder selten kommen. Oder andersherum: Es kommen weniger, weil insbesondere die Älteren noch vorsichtig sind. Wir wissen einfach nicht, auf was wir uns einstellen sollen.“ Wahrscheinlich werde es Platzanweiser geben.

Vorbereitungen laufen

Die Kirchen befinden sich nun mitten in den Vorbereitungen: Desinfektionsspender werden aufgestellt, Abstandsaufkleber angebracht, Hinweisschilder aufgehängt und Kirchenbänke abgesperrt. Jeder Gottesdienstbesucher ist dazu aufgerufen, einen Mundschutz zu tragen. Menschen mit Krankenheitssymptomen wird der Einlass verwehrt. Zudem soll auf gemeinsamen Gesang verzichtet werden, Gesangsbücher wird es nicht geben, ausgedruckte Texte jedoch schon.

Ob auch wirklich in jeder Kirche im Landkreis Verden ein Gottesdienst stattfinden wird, ist noch fraglich. Steinhausen, der für die Protestanten spricht, geht aber davon aus. Aktuelle Informationen dazu werden die Kirchengemeinden zum Wochenende veröffentlichen. Bei den Katholiken sieht das etwas anders aus. Propst Matthias Ziemens hat auf der Homepage der St.-Matthias-Kirche ein Statement veröffentlicht. In diesem heißt es, dass eine Arbeitsgruppe noch an der konkreten Umsetzung der Vorschriften für die Kirchen arbeitet. Somit werden dort wahrscheinlich frühestens ab dem 16. Mai wieder Gottesdienste gefeiert werden können.