Der Blick von Pastor Sebastian Sievers geht nach draußen. In den Kirchengemeinden Blender, Intschede und Oiste setzt man an Heiligabend in diesem Jahr auf Freiluftgottesdienste. Grund dafür sind die Corona-Pandemie und die einhergehenden Einschränkungen. (Björn Hake)

Die kommenden Gottesdienste am Heiligenabend stellen Kirchengemeinden vor Herausforderungen. In den Kirchengemeinden Blender, Intschede und Oiste setzt man auf Freiluftformate und Alternativ-Angebote. Um 15.30 Uhr (Blender), 17 Uhr (Intschede) und 18.30 Uhr (Oiste) finden in diesem Jahr Gottesdienste im Freien statt. Ein zusätzlicher Spätgottesdienst um 23 Uhr ist in der Blender Kirche mit begrenzter Besucherzahl vorgesehen. Ebenfalls drinnen findet am 25. Dezember um 11 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst mit Pastorin Birgit Bredereke in Intschede statt.

„Die Planungen laufen seit Wochen“, berichtet Pastor Sebastian Sievers, der mit den Mitgliedern der Kirchenvorstände die Verantwortung für die Gottesdienste trägt. „Immer wieder mussten wir umplanen, um den aktuellen Verordnungen gerecht zu werden. Wir haben uns am Ende für Gottesdienste unter freiem Himmel entschieden, weil wir darin die beste Möglichkeit sehen, vielen Menschen einen Besuch zu ermöglichen und dabei die Hygiene-Maßnahmen zu gewährleisten.“ Und so werden die Gottesdienstbesucher sich warm anziehen müssen, wenn sie am 24. Dezember zu einer der Kirchen kommen. Im abgegrenzten Außenbereich werden Kerzen am Boden die Stellen markieren, an denen Einzelpersonen oder Gruppen stehen dürfen. So würden die Abstände gesichert. Zudem bestehe auch während des Gottesdienstes Maskenpflicht, ergänzt Sebastian Sievers.

Anmeldung erforderlich

„Mit der Open-Air-Lösung können relativ viele Menschen an den Gottesdiensten teilnehmen, aber eine Garantie auf einen freien Platz gibt es auch in diesem Jahr nicht. Denn es besteht die Notwendigkeit, sich für die Gottesdienste anzumelden. Ohne Anmeldung kann es am Heiligabend keinen Einlass geben“, sagt Sebastian Sievers. Als Gruppen dürfen laut niedersächsischer Verordnung Mitglieder eines Haushalts plus vier weitere Familienmitglieder oder alternativ fünf Personen aus maximal zwei Haushalten zum Gottesdienst erscheinen. Bei Ankunft werden keine Gruppen spontan gebildet. „So wollen wir weitgehend sicherstellen, dass im Gottesdienst auch nur diejenigen Personen zusammen sind, die den Heiligabend ohnehin gemeinsam verbringen“, erläutert der Pastor. Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht telefonisch unter 0 42 33 / 98 24 76 (für Blender), 0 42 33 / 94 20 71 (Intschede) und 0 42 33 / 14 98 (Oiste) oder online über die Internetseite der Kirchengemeinden (www.kirche-blender.de). Auf der Internetseite werden am 24. Dezember Video-Angebote zu sehen sein – für alle, die zuhause eine besinnliche Andacht genießen wollen.

„Und eine besondere Einladung haben wir noch“, berichtet Sievers: „Ab 10 Uhr ist am 24. Dezember die Kirche in Blender geöffnet und man kann je nach eigenem Zeitplan an diesem Tag durch die Kirche wandeln und sich auf das Fest einstimmen. Einzelne Stationen leiten dabei die Gedanken.“

Einbahnstraßenregel in der Kirche

In der Rieder Kirche werden an Heiligabend zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr halbstündlich kurze Andachten gefeiert werden. „Bringen Sie bitte den ausgefüllten Vordruck aus dem Gemeindebrief oder einen anderen Zettel mit Ihren Kontaktdaten mit. Natürlich sind Masken zu tragen und die sonstigen Hygiene-Regeln zu beachten“, sagt Pastorin Birgit Bredereke. „Bei allen fünf Andachten gilt die Einbahnstraßenregel: Sie betreten die Kirche durch das Haupt-Portal, vom Turm her, und verlassen sie durch die Taufkapelle. Das ist wie ein Weihnachtsspaziergang mit einer kleinen Pause in der Kirche. Bei den ersten beiden Andachten werden jeweils drei Kinder ein winziges Krippenspiel präsentieren, die nächsten beiden werden jeweils drei Vorkonfirmanden mit gestalten,“ verrät die Pastorin. Um 22.30 gestaltet Pastorin Marikje Smid einen kurzen Gottesdienst mit einem Team Ehrenamtlicher vor der Kirche. „Das wird ein spezielles Weihnachtsfest – es zu gestalten ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Wir freuen uns, es in und vor der Kirche zu feiern“, sind sich die Pastorinnen einig. Um die Gottesdienste weiter zu entzerren, wird ausnahmsweise auch an beiden Feiertagen um 9.30 Uhr in der Kirche Gottesdienst gefeiert.

Die Kirchengemeinde Lunsen informiert, dass im Gottesdienst am 24. Dezember ab 10.30 Uhr in Morsum auf dem Jan-Richter-Platz aufgrund der derzeit geltenden Maßnahmen eine maximale Teilnehmerzahl von 200 Personen zulässig ist. Der Einlass erfolgt ab 10 Uhr an den ausgewiesenen Eingängen. Voraussetzung für den Einlass ist ein mitgebrachter Zettel, auf dem alle Namen der Besucher plus deren Adressen und Telefonnummern notiert sind. Beim Ankommen und Verlassen des Geländes und auch während des Gottesdienstes muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden.