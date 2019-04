Tiermediziner Ulrich Blank blickt in seine noch leere Voliere. Hier auf seinem Grundstück in Campe wird der Veterinär künftig hilflosen Greifvögeln wieder Flügel machen. (Björn Hake)

Viele Jahre sind geschwächte, kranke oder verletzte Greifvögel wie Uhu, Mäusebussard oder Turmfalke vor der Auswilderung in der Greifvogelpflegestation in Etelsen aufgepäppelt worden. Jetzt hat die Reha-Station im Ottersberger Ortsteil Campe auf dem Grundstück von Ulrich Blank und seiner Frau Kerstin eine neue Heimat gefunden. Landrat Peter Bohlmann sowie Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde, des Fleckens Ottersberg, des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, der Umwelt- und Naturschutzverbände Nabu und BUND, der Kreisjägerschaft und Mitarbeiter der Tierarztpraxis Ottersberg haben den Umzug jüngst offiziell in einer kleinen Feierstunde vollzogen.

Platz für bis zu sechs Tiere

Die Greifvogelstation in Ottersberg-Campe ist neben der Storchenpflegestation die zweite vom Land Niedersachsen anerkannte Betreuungseinrichtung für Vögel im Landkreis Verden. Hilflose, kranke oder verletzte Greifvögel und Eulen werden in der Station tierärztlich untersucht, bei Bedarf behandelt und bis zu ihrer Wiederauswilderung versorgt. Bis zu sechs Tiere können gleichzeitig in der Ottersberger Station untergebracht werden. Im Juli 2005 war die Kreis-Greifvogelstation an der Bremer Straße in Etelsen in Betrieb genommen worden.

Die Umsiedlung dieser Station, die zu großen Teilen am alten Standort in Etelsen abgebaut werden konnte, war notwendig geworden, weil die bisherige Leitung – das Ehepaar Iris Faensen-Glienke und Tierarzt Dr. Joseph Faensen – mit der Abgabe der tierärztlichen Praxis auch die Betreuungsstation aufgeben wollten. Bohlmann bedankte sich beim Ehepaar Faensen „für das langjährige außerordentliche ehrenamtliche Engagement für den Artenschutz“. Der Landrat lobte in seiner Laudatio aber auch den Einsatz von Christian Tiedemann und Robert Nalenz vom Landschaftspflegetrupp des Landkreises, die den Abbau, Umzug und Wiederaufbau der Station organisiert hatten. Zudem sei es gelungen, mit Ulrich Blank einen kompetenten und motivierten Nachfolger für diese herausfordernde Aufgabe zu gewinnen.

Mehr Zeit durch Ruhestand

Mit Unterstützung seiner Frau Kerstin wird der Veterinärmediziner künftig als ehrenamtlicher Ansprechpartner für verletzte Greifvögel und Eulen im Landkreis Verden fungieren. „Ich freue mich auf diese Aufgabe. Vögel waren schon immer meine Leidenschaft und zugleich Patienten in der tierärztlichen Gemeinschaftspraxis“, erklärt Blank. Er selbst gehe bald in Rente und habe dann auch viel Zeit für die verletzen Tiere, fügt der Tiermediziner hinzu. Blank absolvierte zunächst eine landwirtschaftliche Lehre und danach das Abitur. Von 1981 bis 1986 folgte ein fünfjähriges Studium der Veterinärmedizin, das er mit Diplom abschloss.

Im Anschluss war Blank drei Jahre lang in Thüringen und für ein Jahr in einer Tierärztlichen Praxis im sächsischen Radefeld tätig, ehe im Jahr 1990 seine Zeit bei der Tierärztlichen Praxis in Ottersberg begann. Seine Behandlungsschwerpunkte legt Veterinär Ulrich Blank hier auf die allgemeine Nutztierpraxis (Rind, Schwein, Schaf, Ziege), endoskopische Labmagenoperationen, Klauenerkrankungen und Fruchtbarkeit.

Im Falle aufgefundener verletzter Vögel bittet Blank derweil um eine vorherige telefonische Kontaktaufnahme unter 0 16 0 / 98 35 51 88. Weitere Informationen zur Greifvogelstation in Ottersberg-Campe gibt es auch im Internet unter www.landkreis-verden.de.