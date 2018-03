Der Grippewelle hat in diesem Jahr auch im Landkreis Verden auffallend viele Menschen erwischt. (DPA)

Landkreis-Verden. Die Grippe, oder auch Influenza genannt, schlägt zur Zeit große Wellen im Landkreis Verden. Das führt zu alarmierenden Wasserstandsmeldungen, auch aus den beiden Häusern der Aller-Weser-Klinik in Verden in Achim. In den vergangenen Tagen und Wochen kamen immer neue Patienten dazu, sodass die Krankenhäuser voll ausgelastet und die Betten belegt sind. Die Versorgung von Notfällen sei allerdings weiterhin sichergestellt, wie es von der Aller-Weser-Klinik heißt.

Die Grippewelle hier sei erheblich stärker ausgefallen als in den vergangenen Jahren, sagt Peter Ahrens, ärztlicher Direktor der Verdener Klinik. "Die Kombination des Virus und die Wellen, in der er verbreitet wird, tragen dazu bei, dass es nicht nur die Risikogruppen trifft." Dazu zählt man für gewöhnlich ältere Menschen, Schwangere, sowie Personen mit einer chronischen Grunderkrankung. Dass es dieses Mal auch so viele junge, gesunde Menschen unter 50 Jahren erwischt hat, so der Chefarzt, sei auffällig.

Jutta Dreyer vom Gesundheitsamt Verden bestätigt die Vielzahl an Krankheitsfällen. "Labordiagnostisch bestätigt haben wir bei uns 63 Fälle, aber das sind nur die, die wir auch wirklich mit einhundertprozentiger Sicherheit verzeichnen konnten." Natürlich sei die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher. Bei diesen 63 Erkrankungen habe es 28 mal ältere Leute über 61 Jahre getroffen. Nichts Ungewöhnliches, denn diese Menschen haben nicht selten ein schwächeres Immunsystem und diverse Vorerkrankungen. "Aber wir haben auch zehn Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren registriert", berichtet Dreyer.

"Es kann grundsätzlich jeden treffen", bestätigt Ahrens. "Und wir hatten auch schwere Krankheitsverläufe bei Jugendlichen, die zeitweise mit Beatmung auf der Intensivstation lagen." Derartig starke Fälle der Influenza seien in diesem Jahr in großer Häufigkeit nicht nur im Landkreis Verden aufgetreten, sondern auch in ganz Norddeutschland. Für Probleme sorgen dabei meistens die Begleiterkrankungen wie Lungenentzündungen. "Ich kenne pneumologische Stationen, die komplett voll sind oder auch schließen mussten, weil auch das Personal krank geworden war." Auch die Ärzte und Pfleger der Krankenhäuser in Verden und Achim sind nicht gefeit vor den Angriffen der Grippeviren. "Wir hatten zuletzt 130 Prozent Belegung, aber zeitgleich fehlten uns 20 Prozent der Mitarbeiter", berichtet Ahrens. Notfallpatienten würden natürlich trotzdem sofort behandelt, aber andere Behandlungen müssten gegebenenfalls verschoben werden.

Aber wann ist eine stationäre Verpflegung notwendig, und wann reicht es, sich zuhause auszukurieren? "Wenn man ansonsten gesund ist und nur unter Grippesymptomen wie Gliederschmerzen und Fieber leidet, dann reicht es, wenn man sich ins Bett legt", erklärt Ahrens. Einer besonderen Behandlung bedarf es aber, wenn zu der Influenza Begleiterscheinungen wie Entzündungen und Infektionen kommen. "Dann sollte umgehend ein ambulanter Arzt konsultiert werden", mahnt der Mediziner.

Aber auch bei einer starken und großen Grippewelle können die Menschen ohne Tröpfcheninfektion davonkommen. "Eine Schutzimpfung sollte vor allem dann erfolgen, wenn einer Risikogruppe angehört." Und dazu, will Ahrens betont wissen, zählen nicht nur immungeschwächte und alte Menschen. "Ganz wichtig sind auch Schwangere. Eine Impfung schadet dem Kind nicht und nützt der Mutter."

Doch auch ohne Impfung kann man vorbeugen. Das größte Problem sei laut Dreyer, dass viele Leute die Handhygiene nicht einhalten. "Wenn man nach Hause kommt: Als erstes ins Bad und die Hände waschen." Für unzählige Erkrankungen sorge es auch, wenn Menschen sich krank zur Arbeit schleppen und damit ihre Kollegen gefährden. Noch schlimmer sei ein übereilter Fitnessstudiobesuch, der zu einer schwerwiegenden Entzündung des Herzmuskels führen könne. "Viele Menschen meinen, sie müssten funktionieren, und könnten nicht mal 14 Tage zuhause bleiben."

Doch es gibt auch Gründe zum Aufatmen. "In dieser Woche waren die Zahlen neuer Erkrankungen im Landkreis Verden erstmals rückläufig", weiß Dreyer zu berichten.