Rettungsdienst alarmiert Feuerwehr

Großaufgebot der Feuerwehr in Achim-Baden im Einsatz

Ivonne Wolfgramm

Die Freiwillige Feuerwehr wurde am späten Nachmittag zu einem Einsatz in Achim-Baden gerufen. Der Grund waren Hinweise auf ein austretendes Insektizid in einem Wohnhaus.