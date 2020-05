Bis zur nächsten Ratssitzung im Kasch kommen noch mehrere Fachausschüsse zusammen – wie gewohnt im Ratssaal. (Björn Hake)

Theater, Konzerte und Kabarett: Diese Veranstaltungen sorgen normalerweise für volle Ränge im Achimer Kasch. Momentan allerdings herrscht in den Räumen des Kulturhauses wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen gähnende Leere. Und noch ist nicht klar, wie lange dieser Zustand anhalten wird. Klar ist nun allerdings, dass in jedem Fall am 25. Juni der große Saal des Kasch wieder genutzt werden wird. Dann soll dort nämlich die Sitzung des Achimer Rates stattfinden.

Auf diesen Fahrplan haben sich die Fraktionen gemeinsam mit der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstagabend geeinigt. „Dieser Vorschlag hat großes Echo gefunden“, berichtete Bürgermeister Rainer Ditzfeld bei einem Pressetermin. So könne man – anderes als im Ratssaal im Rathaus – den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Teilnehmer auch bei der großen Zahl an Ratsmitgliedern gewährleisten. Ein Alternativvorschlag sei gewesen, dass man die Anzahl der Ratsmitglieder in etwa halbiere, um die Sitzung weiterhin im Ratssaal stattfinden lassen zu können, aber dennoch annähernd das gleiche Stimmenverhältnis zwischen den Parteien wie bei voller Besetzung zu gewährleisten. „Alle Fraktionen haben sich jedoch für die große Runde im Kasch ausgesprochen“, sagte Ditzfeld.

Die Verwaltung habe sich vor Ort bereits ein Bild davon gemacht, wie man den großen Saal am besten nutzen kann. So sollen die Mitarbeiter der Stadt vor der Bühne Platz nehmen, während die Plätze der Fraktionen in zwei Reihen U-förmig angeordnet werden. Die Zuhörer werden auf der Tribüne Platz nehmen. „Wir müssen noch schauen, für wie viele Bürger wir dort Platz finden.“

Vorerst keine Übertragung ins Internet

Im Rahmen des Verwaltungsausschusses sei außerdem darüber diskutiert worden, die Sitzung aufzuzeichnen und im Internet zu übertragen, damit trotz begrenzter Zutrittszahl alle Interessierten teilhaben können. „Diese Idee wurde dann allerdings wieder verworfen, weil der Aufwand schlicht zu groß gewesen wäre“, sagte Ditzfeld. So hätte man von jedem eine Einverständniserklärung einholen und beispielsweise auch ein Rednerpult aufstellen müssen, damit beim Redebeitrag eines Ratsmitgliedes nicht auch noch andere Personen im Bild zu sehen sind. „Auf diese Weise wäre eine echte Diskussion untereinander aber vermutlich schwierig“, ist Ditzfeld überzeugt. Nichtsdestotrotz habe man vereinbart, die Möglichkeit des Streamens einer Sitzung nach der kommenden Kommunalwahl noch einmal aufzugreifen und möglicherweise in die Satzung aufzunehmen.

Sollten sich die Corona-Beschränkungen bis zum 25. Juni weiter gelockert haben und ein Zusammenkommen im engeren Rahmen ermöglichen, wird die Ratssitzung nach Angaben des Bürgermeisters im Ratssaal und nicht im Kasch stattfinden. Wie gewohnt im Ratssaal kommt am Dienstag, 12. Mai, ohnehin der Planungsausschuss zusammen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und auf der Tagesordnung stehen zwei Punkte. So soll über eine Änderung des Bebauungsplanes „Am Finbusch/Im Horen“ und die vorgebrachten Hinweise und Stellungnahmen zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes „Lahof“ diskutiert werden. Die Sitzung des Planungsausschusses sei nach Angaben von Ditzfeld erforderlich, weil die Stadt bei beiden Themen vorgegebene Fristen einhalten müsse.

Wegen der Corona-Pandemie gelten allerdings auch bei den Ausschusssitzungen strenge Sicherheitsvorkehrungen, um den erforderlichen Mindestabstand zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ist das Platzangebot für die Teilnahme an den öffentlichen Ausschusssitzungen der Stadt Achim nach Angaben der Verwaltung derzeit auf 18 Zuhörerinnen und Zuhörer beschränkt. Der Einlass beginnt über den Haupteingang des Rathauses jeweils 15 Minuten vor Beginn der Sitzung und erfolgt in der Reihenfolge der anwesenden Interessierten. Platzreservierungen sind nicht möglich. Das Tragen einer Alltagsmaske soll laut Ditzfeld allerdings weder in den Ausschuss- noch in den Ratssitzungen in Achim verpflichtend sein.