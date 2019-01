Waren es im Jahr 2013 lediglich etwa zehn neue Mehrfamilienhäuser, verzeichnet Achim für das vergangene Jahr 24 Neubauten in diesem Bereich. (Björn Hake)

Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist überhitzt. Das gilt zwar natürlich besonders für Großstädte wie Berlin oder Hamburg, aber auch in Achim wird der Wohnraum bekanntlich immer knapper. Die Nachfrage nach entsprechendem Baugrund ist zwar nach wie vor groß, geeignete Grundstücke allerdings häufig Mangelware. Wurden in Achim beispielsweise im Jahr 2013 noch 143 neue Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser gebaut, waren es fünf Jahre später nur noch 47. „Eine starke Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist auch im Jahr 2018 zu verzeichnen“, heißt es dazu aus dem zuständigen Fachbereich im Rathaus. „Die hohen Werte der Vorjahre werden allerdings nicht erreicht, da passende Grundstücke fehlen.“

Baden sehr gefragt

Besonders gefragt war im vergangenen Jahr der Ortsteil Baden. Mit insgesamt 15 neuen Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern fielen allein 32 Prozent der beantragten Neubauten auf diesen Ortsteil. Auf Platz zwei landete Uesen (zwölf Neubauten), gefolgt von Achim (acht Neubauten). Hinzu kamen im Jahr 2018 außerdem entsprechend noch fünf Neubauten in Uphusen, vier in Embsen und Borstel, zwei in Bollen und einer in Bierden.

Laut Statistik des Fachbereiches gab es in den vergangenen drei Jahren in Achim einen kontinuierlichen Rückgang bei den Neubauten für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser. Lag die Zahl 2016 bei 70, sank sie ein Jahr später schon auf 59 und nun auf 47 Neubauten. Eine Entwicklung, die die Verwaltung nach eigenen Angaben zumindest in diesem Bereich durchaus begrüßt und sogar weiter fokussieren will. „Mangels geeigneter Grundstücke sollte die absolute Anzahl der Neubauten weiter zurückgehen“, schreiben die Verantwortlichen in ihrer Jahresübersicht für 2018. Auf diese Weise hoffe man, die Überhitzung des Wohnungsmarktes der Vorjahre mittelfristig normalisieren zu können.

Ein Umdenken in Achim

Aber auch sonst ist in Achim bei der Wohnbebauung weiter ein Umdenken gefragt. Statt neuer Einfamilienhäuser soll der Fokus zunehmenden auf Mehrfamilienhäuser mit bezahlbaren Wohnungen gelegt werden. Das hatte der zuständige Fachbereichsleiter Steffen Zorn bereits Ende 2017 angekündigt. Ein Schritt in diese Richtung macht sich auch in der Statistik bemerkbar. Waren es 2013 etwa lediglich zehn neue Mehrfamilienhäuser, verzeichnet Achim für das Jahr 2018 24 Neubauten in diesem Bereich. Um jedoch die Versäumnisse der vergangenen Jahre aufzuarbeiten, muss auch zukünftig noch weiterer bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

Insgesamt wurden in Achim im Jahr 2018 zusammen mit Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern, Mehrfamilienhäusern und An-, Aus- und Umbauten 198 neue Wohneinheiten geschaffen. Die Baukosten für diese Projekte lagen zusammengerechnet bei gut 26 Millionen Euro. Und auch 2019 stehen in Achim wieder Neubauten an. So rechnet die Verwaltung nach eigenen Angaben etwa damit, dass die bereitgestellten Wohnbaugrundstücke für das Gebiet im Bereich zwischen den Straßen Bierdener Marsch, Heinrich-Fahrenholz-Straße, Am Kiebitzberg und Auf der Wurth in diesem Jahr bebaut werden. Bereits im September 2017 war die Änderung des dortigen Bebauungsplans vom Achimer Stadtrat zur Schaffung eines neuen Wohngebiets in der alten Ortschaft Bierden beschlossen worden.

Nach Angaben der Verwaltung werden aktuell elf Bauleitverfahren mit dem Schwerpunkt Wohnraumversorgung vorbereitet. „Es handelt sich dabei hauptsächlich um sogenannte integrierte Standorte in Innenstadt- beziehungsweise Ortskernlage mit gut angebundener Infrastruktur“, heißt es. Dazu gehören beispielsweise auch ein neuer Wohnhof an der Bahnhofsstraße in Baden und das Runken-Quartier in Bierden.