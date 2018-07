Polka, Walzer oder ein strammer Marsch: Das Musikkorps des MTV Riede tritt mit den Klosterbläsern Heiligenrode in Thedinghausen auf. (Björn Hake)

Riede. Seit nunmehr 40 Jahren ist das Musikkorps des MTV Riede schon auf den Bühnen in der Region unterwegs. Und weil 40 Jahre eine ganz schön lange Zeit sind, soll gefeiert werden. Womit? Mit Musik natürlich! Egal ob fetzige Polka, ein romantischer Walzer, ein strammer Marsch oder ein schmissiger Schlager. Die Musiker beherrschen jedes Genre. Davon überzeugen kann man sich an diesem Sonntag, 8. Juli. Dann nämlich tritt das Musikkorps auf Einladung des Förderkreises Erbhof in Thedinghausen auf. Und wie es der Name des Veranstalters schon verrät: am Erbhof natürlich.

Das Musikkorps besteht seit 1978. In dem Jahr ist es aus dem Spielmannszug/Fanfarenzug Riede hervorgegangen, der bereits 1924 gegründet wurde. Seit über 30 Jahren mit dabei ist Harald Knake. Er spielt Trompete und ist außerdem der Spartenleiter. Die Vorfreude auf das Gastspiel in Thedinghausen ist groß. „Auftritte am Erbhof sind immer etwas ganz Besonderes“, sagt Knake. Zumal es noch einen weiteren Grund zum Feiern gibt.

Seit nunmehr 30 Jahren gibt es nämlich eine Partnerschaft mit der französischen Musikgruppe „Musique Sainte Cécile“ aus Neuvy en Champagne (Le Mans). Und die Musikbegeisterten aus dem Nachbarland lassen es sich nicht nehmen, zu diesen Feierlichkeiten nach Deutschland, genauer genommen nach Riede, zu kommen. Gemeinsam mit dem Musikkorps des MTV werden sie am 8. Juli auf der Bühne stehen und den Besuchern auf dem Erbhof-Gelände beim Frühschoppen ihr Können zeigen.

Für insgesamt fünf Tage werden die 38 Franzosen in der Gemeinde Riede weilen. „Es sind aber nicht alles Musiker. Es kommen auch Familienmitglieder mit“, verrät Harald Knake, der erzählt, dass diese Treffen sonst immer nur alle drei Jahre stattfinden. „Zuletzt waren wir vor zwei Jahren in Frankreich. Da nun aber zwei runde Geburtstage gefeiert werden, machen wir mal eine Ausnahme und halten uns nicht an die Regel.“ Für die Gäste aus Frankreich steht aber nicht nur Musik auf dem Programm. Auch bei einem gemeinsamen Bremen- oder und Hamburg-Besuch sowie einer Kanufahrt auf der Hunte können sich die französischen Gäste die Zeit vertreiben.

In all den Jahren des musikalischen Schaffens haben die Musiker des Musikkorps MTV Riede schon zahlreiche Auftritte hingelegt. Und das nicht nur auf dem Land, sondern auch in großen Städten. Zu den Konzerten gehört unter anderem die Schiffstaufe der „Columbus Caravell“ in Hamburg auf der St.-Pauli-Brücke, 1993 ein Auftritt zum Saisonauftakt der Fußball-Bundesliga im Bremer Weserstadion oder diverse Auftritte in Frankreich, die durch die Beziehung mit der dortigen Musikgruppe zustande gekommen sind. Die Rieder können also auf internationale Erfahrung zurückgreifen.

Das Musikkorps setzt sich aber nicht nur aus Musikern des MTV Riede zusammen. Im Jahr 2000 nahm die Anzahl der aktiven Mitglieder nämlich immer weiter ab. Also entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, eine Spielgemeinschaft mit den Klosterbläsern Heiligenrode einzugehen. Diese musikalische Zusammenarbeit hat auch heute noch Bestand. Und so werden die Mitstreiter aus Heiligenrode am 8. Juli ebenfalls mit auf der Bühne in Thedinghausen stehen.

Es wird also eine ganze Reihe von Musikern mit den unterschiedlichsten Instrumenten musizieren. Kann das klappen? „Es kann. Wir sind schließlich erfahren genug. Außerdem steht noch eine gemeinsame Probe an. Es dürfte also nichts schief gehen“, ist sich Harald Knake sicher. Neben der Trompete gibt es außerdem noch Posaune, Saxofon, Klarinette, Tuba, Bariton und Schlagzeug zu hören.

Der Frühschoppen am Erbhof in Thedinghausen an diesem Sonntag, 8. Juli, beginnt um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für den Förderkreis Erbhof wird aber gebeten.