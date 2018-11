Die Sägespäne hatten aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. (Christian Butt)

Ein Feuer auf dem Außengelände des Raiffeisen-Marktes in Thedinghausen hat am Montagmittag einen erheblichen Schaden verursacht. Um 13.12 Uhr wurden die Flammen bemerkt. Unter einem hölzernen Unterstand gelagerte Sägespäne standen in Flammen. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Etwa 30 Feuerwehrleute aus Thedinghausen und Holtorf-Lunsen rückten in die Straße Auf dem Rövekamp aus. Mithilfe eines Hubwagens wurden die Paletten aus dem Unterstand gerollt. Die Ballen wurden anschließen auf dem Parkplatz mühsam auseinandergezogen, um die Glutnester abzulöschen.

Neben dem Verlust der Ware im Wert von mehreren Hundert Euro entstand am Dach Totalschaden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Experten der Polizei haben noch während des Einsatzes mit den Ermittlungen begonnen. Zeugen, die um kurz nach 13 Uhr verdächtige Personen im Umfeld des Raiffeisen-Marktes gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei zu melden.