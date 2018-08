Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) (Franziska Kraufmann/dpa)

Anwohner der Straße Am Weserhang in Achim haben laut Polizei am Donnerstag kurz vor 23 Uhr unabhängig voneinander Schreie von der gegenüberliegenden Weserseite wahrgenommen. Sie vermuteten, dass eine Person in den Fluss gegangen und möglicherweise in eine Notlage geraten war. Diese Meldung löste einen Großeinsatz aus: Polizei, Feuerwehr, DLRG und THW suchten im Uferbereich sowie mit Booten auf dem Wasser nach möglicherweise in Not geratenen Menschen. Gleichzeitig flog ein Polizeihubschrauber den betroffenen Weserbereich ab.

Die Suche führte nicht zum Auffinden von gefährdeten Personen. Nach etwa zwei Stunden wurden die Suchmaßnahmen eingestellt. Rund 100 Einsatzkräfte waren insgesamt an dem Einsatz beteiligt.