Rudi Knapp (links) und Ingo Freitag von der Unternehmergemeinschaft Achim sind startklar für den Boxenstopp. (Björn Hake)

Achim. Mit fünf Autohäusern hat für die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) alles angefangen. Das war damals das Aufgebot beim ersten Boxenstopp, der von der Uga organisiert worden war. Mittlerweile sieht das allerdings ganz anders aus. Beim nächsten Autosonntag am 2. September könnte es langsam schon richtig eng werden in der Achimer Innenstadt.

Dieses Mal nehmen nämlich insgesamt 17 regionale Autohäuser an der Veranstaltung teil und präsentieren vom Gieschen-Kreisel bis zum Amtsgericht in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr mehr als 20 unterschiedliche Automarken. "Wir haben uns Jahr für Jahr gesteigert", sagt Rudi Knapp von der Uga. Rote Markierungen auf einer Karte, die er vor sich liegen hat, zeigen die Standorte der einzelnen Autohäuser in der Innenstadt. Und bei genauem Betrachten sieht man, dass im Grunde die komplette Innenstadt rot markiert ist. "Dieses Mal ist wirklich die ganze Fußgängerzone für die Autohäuser reserviert", freut sich Knapp.

130 Ausstellungsfahrzeuge

Der "Oldiclub Altkreis Syke", der bei guten Wetter mit bis zu siebzig historischen Fahrzeuge aller Art vor Ort sein wird, muss deshalb in diesem Jahr bereits auf den Baumplatz ausweichen. "Die Oldtimer locken immer besonders viele Besucher an", weiß Ingo Freitag von der Uga. Der Schulhof des Gymnasiums am Markt soll dann ersatzweise als Parkplatz für die Besucher genutzt werden. Denn von denen erwartet die Unternehmergemeinschaft wieder einige. "Im vergangenen Jahr war der Andrang schon enorm und wir rechnen damit, dass in diesem Jahr mindestens genauso viele Leute vorbeischauen", ist Knapp optimistisch.

Erstmals in diesem Jahr mit dabei ist auch ein Porsche-Händler aus Bremen. Eine Marke, die nach Ansicht der Uga sicherlich auch noch den ein oder anderen mehr auf die Obernstraße ziehen wird. "Im vergangenen Jahr konnten wir den Händler noch nicht überreden, aber dieses Mal haben wir ihn überzeugt", sagt Freitag. Ein weiterer Anziehungspunkt sei immer auch der Stand von Jürgen Nachbar aus Uesen, der alten Fahrzeugen neues Leben einhaucht, indem er sie auseinander sägt und zu originellen Anhängern umfunktioniert.

Anders als auf großen Automessen stehen beim Achimer Boxenstopp nicht aufwendig in Szene gesetzte Konzeptfahrzeuge im Mittelpunkt, sondern aktuelle Modelle, die es sofort zu kaufen gibt. "Die Leute sollen sich ohne lange Wege umfassend über die fast 130 Ausstellungsfahrzeuge informieren können", erklärt Freitag.

Damit jedoch an diesem Tag nicht allein die Autoschau im Mittelpunkt steht, präsentieren sich in diesem Jahr erstmals auch der ADAC, die Polizei das Deutsche Rote Kreuz sowie der TÜV und die Dekra mit Infoständen beim Boxenstopp. Hier können die Besucher in einem Fahrsimulator ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen. Darüber hinaus wird es parallel zu der Veranstaltung ab 13 Uhr auch wieder einen verkaufsoffenen Sonntag der Achimer Geschäfte geben. Die beiden neuen Modegeschäfte "Hold Fashion" und "Iris Modemarkt" werden ebenfalls mit dabei sein und ihre Neueröffnung feiern. Zudem lädt der traditionelle Trödel- und Flohmarkt auf der Herbergstraße und am Alten Markt die Besucher zum Klönen und Feilschen ein. Für die Kleinen wird es außerdem ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg geben.