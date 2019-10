Großereignis im Gewerbegebiet

DJ Ötzi wird im besten Fall Stimmung für bis zu 2600 Besucher in der Bayern-Festhalle machen. (G+F Music Management GmbH)

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Eine Erkenntnis, die nun auch die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) erreicht hat. Zwangsläufig. Denn da sie für die Achimer Fachausstellung 2020 mit der lokalen Veranstaltungsfirma So Light kooperiert, ist sie mit den Planungen für die alle zwei Jahre stattfindende Messe bereits schon sehr weit, während sie früher um diesen Zeitpunkt herum erst „so langsam in Schwung gekommen ist“, wie Uga-Vorsitzender Info Freitag bei einem Pressegespräch am Dienstag eingeräumt hat. Mit der Vorgehensweise, Pläne frühzeitig zu schmieden, Schausteller und Künstler ruckzuck zu buchen und sich die besten Optionen zu sichern, war So Light auch mit dem Umkrempeln des Achimer Stadtfestes bisher bestens gefahren.

Auch wenn noch längst nicht alle Programmpunkte sowie Attraktionen für die „afa 2020“ feststehen, weil noch viele Ideen bewegt werden, steht zumindest schon fest, dass sich die Achimer und ihre Gäste von außerhalb auf eine ganz andere Messe vom 15. bis 17. Mai einstellen sollten. Das betrifft natürlich die Fachausstellung an dem Sonnabend und Sonntag, aber vor allem auch den Freitagabend, der sogar Gäste aus dem gesamten norddeutschen Raum nach Achim locken soll. Wie berichtet, wird die original Bayern-Festhalle im Bierdener Gewerbegebiet Auf den Mehren aufgebaut und mit DJ Ötzi konnte einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger im deutschsprachigen Raum für ein Livekonzert verpflichtet werden, das bis zu 2600 Menschen im Festzelt und etliche Zaungäste außerhalb zumindest akustisch miterleben können.

Zu diesem musikalischen Einstieg haben Ingo Freitag und Ulrik Bocherdt (So Light) nun weitere Einzelheiten preisgegeben: Die Karten für DJ Ötzi kosten 45 Euro und sie können ab sofort entweder über www.messe-achim.de oder bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen erworben werden. „Etwa 450 Reservierungen hatten wir nach der Bekanntgabe im August zu verzeichnen gehabt“, zeigte sich Ingo Freitag davon überzeugt, dass noch sehr viele Karten für den Musiker, der über 16 Millionen CDs verkauft hat, über den Tresen gehen werden. Einlass ins Bayern-Festzelt ist ab 19 Uhr, bereits zehn Minuten später soll das Vorprogramm beginnen, in dem Matthias Marquardt und Christina Heeschen als norddeutsches Schlagerduo für erste Stimmung sorgen sollen. Direkt im Anschluss gehört die Bühne der 36-jährigen Kaya Laß, die als Radiomoderatorin bekannt ist und ebenso als Singer/Songwriterin. Ihr Song „Nordlichter“ werde als Hymne für Norddeutschland betitelt, weiß Borcherdt. DJ Ötzis Konzert mit Band beginnt dann gegen 21 Uhr.

Infrastruktur bereitet Kopfzerbrechen

Während die Achimer Fachausstellung erstmals massiv beworben werden soll, unter anderem mit Bauzauntransparenten sowie in den sozialen Netzwerken, sind andere Punkte für die afa-Macher noch zu klären. Wie Freitag und Borcherdt erklären, bereitet ihnen derzeit noch die Infrastruktur Kopfzerbrechen, da das Gewerbegebiet in Sachen Frischwasser, Abwasser und Strom natürlich nicht auf derlei Großereignisse ausgelegt ist. „Da sind wir aber in Gesprächen, unter anderem mit den Stadtwerken“, sagt Borcherdt. Je nach den dann zur Verfügung stehenden Ressourcen können die Schausteller mit ihren Attraktionen wie Karussells ausgesucht werden.

Denn im Umfeld der Bayern-Festhalle, die über einen Outdoor-Biergarten verfügen wird, soll für die drei afa-Tage eine echte Jahrmarktmeile entstehen. Wie berichtet, lautet der Plan, eine Messe für die ganze Familie auf die Beine zu stellen, die allerdings auch informieren und eine Leistungsschau bleiben soll. 30 Aussteller hätten sich bereits angemeldet, eine dreistellige Zahl will das Gespann Uga/So Light mindestens erreichen. „Und wenn Vereine sich auf der Bühne präsentieren wollen, können sie das kostenlos“, freuen sich beide Männer auf die Bewerbungen der Achimer Klubs. Da die Programmgestaltung ein laufender Prozess ist, würden in den nächsten Wochen weitere Punkte festgezurrt.

Fest steht unter anderem, dass die Hanse-Trucker auf einer Sandfläche ihre Modellbaufahrzeuge wirbeln lassen und dies nicht nur die Kinder erfreuen dürften. Fest steht ebenfalls, dass es am Messe-Sonntag einen Frühschoppen mit Unterhaltung geben wird und am Abend zuvor eine Capitol-Revival-Party mit der Band Certain Souls sowie DJ Uli B.(orcherdt) und DJ Frankie, die auch früher im Capitol aufgelegt haben, als es die Großraumdisco in Oyten noch gab. „Es wird Musik der 90er und 2000er gespielt“, sagt Borcherdt. Die Karten kosten fünf Euro und sind zuzüglich Vorverkaufsgebühr über www.messe-achim.de zu bekommen.