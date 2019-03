Das Rathaus in Thedinghausen prägt das Ortsbild. Es stehen allerdings große Umbauarbeiten an. Das Geld dafür ist im Haushalt 2018 bereits veranschlagt. (Björn Hake)

Bürgermeister einer Samtgemeinde zu sein, das ist schon etwas Besonderes. Das hatte Harald Hesse, seines Zeichens Bürgermeister der Samtgemeinde Thedinghausen, in der kürzlich abgehaltenen Ratssitzung gesagt. „Es ist immer wichtig, die Balance zwischen der Samtgemeinde und den dazugehörigen Mitgliedsgemeinden zu finden.“ Diese Vorgabe gilt sicherlich auch für Kämmerer Roland Dunker, denn neben dem Haushalt für die vier Mitgliedsgemeinden Thedinghausen, Emtinghausen, Riede und Blender muss er eben auch das Große und Ganze im Auge behalten, in diesem Fall den Haushalt für die Samtgemeinde. Der Entwurf für 2018 ist, wie berichtet, bereits verabschiedet worden. Die Politik scheint mit dem Zahlenwerk also zufrieden.

Beim genauen Blick auf den Haushalt der Samtgemeinde wird schnell deutlich, dass in diesem Jahr einige Großprojekte in Angriff genommen werden sollen. Allen voran ist das der Breitbandausbau, denn dort gibt es Aufholbedarf. Da verwundert es nicht, dass insgesamt rund 1,4 Millionen Euro für 2018 veranschlagt sind. Ebenfalls eingeplant ist Geld für den geplanten Rathausumbau. Für das Kopplungsbauwerk sind rund 758 000 Euro aufgeführt, 193 000 Euro für die Packhauserweiterung sowie 137 000 Euro für das neue Empfangsgebäude. Auch die Fenster sollen im Zuge dieser Arbeiten erneuert werden, das kostet insgesamt 231 000 Euro.

Im Zahlenwerk ebenfalls mit größeren Posten eingeplant ist unter anderem der Grundschulneubau in Thedinghausen mit 650 000 Euro, die Druckrohrleitung von Eißel nach Emtinghausen (500 000 Euro) und die bereits fertiggestellte Krippe in Thedinghausen mit 484 000 Euro. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Emtinghausen-Bahlum ist mit 402 500 Euro beziffert, für neue Feuerwehrfahrzeuge sollen 456 800 Euro ausgegeben werden.

Kosten im Auge behalten

Ins Gewicht fallen zudem die Personalkosten mit 4,1 Millionen Euro (Steigerung zu 2017: rund 6,6 Prozent), die Umlagen an den Landkreis mit etwa 1,7 Millionen Euro sowie die Zahlungen an die vier Mitgliedsgemeinden in Höhe von knapp 930 000 Euro.

Mit Blick auf das knapp 17 Millionen Euro fassende Zahlenwerk haben die Ratsmitglieder auch wohlwollend auf den Schuldenstand der Samtgemeinde geschaut. Der liegt, Stand 31. Dezember 2017, bei 845 000 Euro. „Das ist für eine Kommune dieser Größe nicht viel“, sagte Roland Dunker dazu zuletzt im Samtgemeinderat. Kein Wunder also, dass der Haushalt bei nur einer Enthaltung einen großen Rückhalt durch die Fraktionen fand.

Ganz ohne Kritik ging es dann aber doch nicht – auch wenn der Samtgemeinderat sich damit zurückhielt. Rainer Klukowski von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL) war eben dieses Ratsmitglied, das sich bei der Abstimmung enthielt. Denn bei all der Freude über die positiven Zahlen, „müssen wir die steigenden Kosten im Auge behalten. Der Rathausumbau wird mit Sicherheit teurer werden, als geplant“.

Auch Heinz von Hollen (parteilos) wollte sich dem Lob am Haushaltsentwurf nicht ohne Kommentar anschließen. „Wir stehen jedes Jahr gut dar. Im Endeffekt ist es doch wichtig, dass all diese Projekte, für die Geld eingeplant ist, jetzt auch umgesetzt werden.“