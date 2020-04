Mit Volldampf soll das fertig geplante Achimer Stadtfest nun eben ein Jahr später stattfinden. (Sebi Berens)

Während Achims Einzelhändler ab kommenden Montag wieder allesamt ihre Geschäfte öffnen dürfen, laut Bürgermeister Rainer Ditzfeld gibt es nämlich keinen derzeit geschlossenen Laden mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, musste das Stadtoberhaupt in Absprache mit den Veranstaltern aber bereits diverse Großveranstaltungen abblasen. Obwohl die genauen Verfügungen des Landes Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie erst am Montag in Achim erwartet werden, sind bereits das Stadtfest, das Wein- und Winzerfest, das Kinderstadtfest, der Jazz-Pfingst-Frühschoppen an der Achimer Mühle und sogar das Foodfestival im September kurzerhand abgesagt beziehungsweise verschoben worden.

„Das ist natürlich alles sehr schade, aber es lässt sich leider nicht vermeiden“, sagte Ditzfeld und er hofft, dass sich „einige der Veranstaltungen noch retten lassen“, indem sie einfach auf einen anderen Zeitpunkt verlegt werden. So wie es mit der Achimer Fachausstellung (afa) gelungen ist, die eigentlich Mitte Mai hätte stattfinden sollen und bereits auf den Zeitraum 7. bis 9. Mai 2021 verschoben wurde (wir berichteten), soll es auch mit dem Stadtfest klappen. „Wir hoffen und sind guter Dinge, dass wir alle Beteiligten auch ein Jahr später in geplanter Form zusammenbringen können“, sagte Info Freitag, Vorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim.

Zusammen mit der ausführenden Achimer Veranstaltungsfirma So Light hatte Freitag bereits am Donnerstag die Drähte glühen lassen und E-Mails verschickt, um möglichst alle Schausteller und Musiker fürs Stadtfest auch für einen Termin im kommenden Jahr gewinnen zu können. Dann soll die Innenstadtsause vom 11. bis 13. Juni wieder die Achimer und ihre auswärtigen Gäste anlocken. „Da bei den Acts bis zu 3000 Menschen vor der Bühne stehen, mussten wir genauere Bestimmungen gar nicht abwarten“, erklärte Freitag, warum er sowie Kevin Marks und Ulrik Bocherdt von So Light bereits tätig geworden sind.

Am Vormittag standen einige Rückmeldungen noch aus, aber beispielsweise Headliner Michy Reincke & Band werden auch im Juni 2021 auftreten. "Da haben wir bereits eine positive Rückmeldung bekommen", schilderte Borcherdt, der hofft, dass solch eine Vereinbarung auch mit den anderen bereits für dieses Jahr verpflichteten Gruppen getroffen werden kann. "Wir telefonieren uns jedenfalls die Finger wund dafür, um das Bühnenprogramm eins zu eins ins nächste Jahr übertragen zu können".

Und auch die Schausteller sollen nach Möglichkeit allesamt auch im kommenden Jahr an Bord sein. „Zumal die derzeit ebenfalls arg gebeutelt sind“, erzählte Borcherdt von Gesprächen mit „gestandenen Männern, die kaum noch ein Wort herausbekommen“. Denn viele hätten in ihre Fahrgeschäfte und Buden investiert, hätten TÜV-Abnahmen bezahlt und wollten aus dem Winterquartier loslegen. „Das galt auch für uns“, sagte Borcherdt, denn für seine Veranstaltungstechnikfirma wäre dies „ein richtig fettes Jahr“ geworden, stattdessen musste So Light von 150 Prozent auf Null herunterfahren und Kurzarbeit anmelden. Gerade als der Shutdown verkündet worden sei, hätten Kevin Marks und er ein neues Tonsystem bestellen wollen. Nun hoffen sie – wie alle anderen Branchen, denen die Einnahmen komplett weggebrochen sind – darauf, dass irgendwie alles gut wird.

Das wünscht sich auch Ditzfeld, nicht zuletzt mit Blick auf die Achimer Einzelhändler und Gastronomen, denen obendrein die besonders umsatzstarken Tage wegen des schönen Wetters oder der verkaufsoffenen Sonntage fehlen. Das 13. Achimer Wein- und Winzerfest, das für die Zeit vom 21. bis 23. August geplant war, soll nun 2021 vom 27. bis 29. August nachgeholt werden, während „wir mit dem Kinderstadtfest noch schwanger gehen“, wie Ditzfeld sagte. Traditionell am letzten Donnerstag vor den Sommerferien könnte es in diesem Jahr ausnahmsweise am Donnerstag (8. Oktober) vor den Herbstferien stattfinden, aber das sei noch unklar.

Klar ist, dass das für den 5. und 6. September konzipierte Foodfestival in Achim dann nicht stattfinden wird, obwohl der Zeitpunkt nach dem 31. August liegt, bis zu dem aktuell Großveranstaltungen untersagt sind. „Das Risiko ist uns zu groß, dass das Verbot verlängert wird“, sagte Ditzfeld. Denn abermals sei ein kostenintensives „Dinner in the sky“ geplant, das sich im Fall der Fälle so kurzfristig nicht ohne Weiteres abblasen lasse. „Vielleicht kann es aber später in diesem Jahr stattfinden.“