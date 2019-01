Das Ausmaß der Baumfällarbeiten entlang der Bahnstrecke kommt den Grünen unverhältnismäßig groß vor. (Björn Hake)

Die Baumfällaktion der Deutschen Bahn entlang der Gleise in Achim (wir berichteten) haben nun den Stadtrat erreicht, denn die Grünen haben bei der Stadtverwaltung beantragt, dass die schon erteilte Befreiungen von der Achimer Baumschutzsatzung an die Bahn ausgesetzt und keine weiteren erteilt werden sollen. „Wir haben erhebliche Zweifel, dass die Maßnahmen zur Verkehrssicherung in diesem Umfang geboten sind“, begründen sie ihren Antrag.

Sie möchten zumindest solange die Befreiung ausgesetzt haben, bis ihre Fragen von der Verwaltung beantwortet sind. Unter anderem geht es darum, dass trotz Versprechungen nach vorherigen Fällaktionen wieder die Öffentlichkeit und die Politiker im Vorfeld der aktuellen Baumfällungen nicht informiert worden waren.

„Das liegt daran, dass die Arbeiten eigentlich erst am 4. Februar beginnen sollten, so war es jedenfalls mit uns abgesprochen“, sagt Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Stadtplanung und Bauen. Nun sei die Stadt als Genehmigungsbehörde die Dumme, weil sie hinterher erklären müsse, was die Bahn da macht. „Die Bahn hat ohne Absprache die Arbeiten vorgezogen und darüber niemanden informiert.“ Gleichwohl hatte sie von der Stadt nach gemeinsamen Gesprächen im Vorfeld die Genehmigung für die Fällaktion und die Befreiung von der Satzung bekommen. Wohlgemerkt für einen Teil der Bäume, die Genehmigung für einen weiteren Teil stehe noch aus. „Da fehlen uns noch Unterlagen, so lange wir die nicht oder nicht fristgerecht haben, gibt es keine weitere Befreiung“, sagt Zorn. Am kommenden Montag, 4. Februar, sollen die Fällarbeiten entlang der Gleise in die nächste Runde gehen.

Und bereits an diesem Dienstag will sich die Stadtverwaltung laut Zorn mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Verden besprechen, weil man Hinweise bekommen habe, dass Krähen und möglicherweise andere Tiere von den Fällarbeiten betroffen sein könnten. „Das werden wir mit Argusaugen prüfen“, betont Zorn.

Mit Argusaugen haben auch die Grünen auf die bisherigen Baumfällarbeiten geschaut: „Die durch die Deutsche Bahn AG erfolgten Rodungen im Bereich der Straße An der Eisenbahn zwischen dem Ueser Feld, am jüdischen Friedhof und der Einmündung Hasseler Straße machen einen verheerenden Eindruck und hinterlassen das Gefühl des Kahlschlags. 400 geschützte Bäume!“, echauffieren sich die Grünen.

Wie berichtet, möchte die Bahn im Sinne ihrer Fahrgäste und ihres Images vermeiden, dass beim nächsten Sturm Äste und Bäume die Gleise blockieren oder mit den Oberleitungen in Berührungen kommen und Gefahren erzeugen. Daher lässt sie großflächiger denn je die größtenteils wildgewachsenen Bäume kürzen und fällen.