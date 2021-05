Dennis Reimers (rechts) ist der neue Vorsitzende der Achimer Grünen. (Björn Hake)

Achim. Als Auftakt in dieses Wahljahr, in dem neben dem Bundestag auch der Kreistag, Stadtrat und der Achimer Bürgermeister gewählt werden, haben sich die Grünen im Ortsverband Achim neu aufgestellt. „Um ein klares Zeichen für diese Zeitenwende zu setzen“, ist die Wahl eines neuen Vorstands erfolgt, wie der Ortsverband nun mitgeteilt hat. Zuvor hatten sich die Kandidaten auf einer Online-Mitgliederversammlung vorgestellt, dann wurden sie per Briefwahl gewählt. Zum neuen Vorsitzenden wählten die Parteimitglieder Dennis Reimers, der gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Saskia Zwilling die Achimer Grünen auf die bevorstehenden Wahlkämpfe vorbereiten wird. Unterstützt wird das Duo von der neuen Kassenwartin Susanne Precht. Sie ersetzen das bisherige Vorstandsteam um den Vorsitzenden Peter Bartram.

Ein besonderes Anliegen sei es dem neuen Vorstand, eine Bürgernähe und Offenheit der Partei weiterzuführen und eine bürgerfreundliche und zukunftsorientierte Politik für Achim zu gestalten. “Ich habe mir zum Ziel gesetzt, der Jugend in Achim eine Stimme zu geben, denn in der Politik sollten alle Generationen ein Mitspracherecht haben“, sagt Saskia Zwilling.

Transparenz und Bürgerbeteiligung

Im Fokus stehen für die Achimer Grünen außerdem Transparenz und Bürgerbeteiligung, ebenso der Blick über den Tellerrand in die Nachbargemeinden. „Die besonderen Herausforderungen der kommenden Jahre können nur gemeinschaftlich bewältigt werden“, zeigt sich der neue Vorsitzende Dennis Reimers überzeugt und kündigte an, dass in den kommenden Wochen viel Kraft in die unentbehrliche enge Vernetzung über die Stadtgrenzen hinaus investiert werde. Wichtig sei, dass Themen und nicht einzelne Personen die Arbeit des Ortsverbandes bestimmen. Ziel sei es, praxisorientierte regionale Lösungen zu erarbeiten, anstatt Ideologien oder einem starren Programm zu folgen. „Politik ist lebendig und wird schließlich für die Bürger und nicht für Parteien gemacht“, betont Reimers.