Bisher gibt es in der Gemeinde Thedinghausen nur auf dem Edeka-Parkplatz eine öffentliche E-Ladesäule. Die Grüne Liste möchte das ändern. (Björn Hake)

Thedinghausen. Die Fraktion der Grünen Liste im Rat Thedinghausen möchte in der Gemeinde eine weitere Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge installieren lassen. „Bisher gibt es in Thedinghausen nur eine öffentliche Ladesäule mit 22 kW, je 11 kW bei doppelter Belegung, am Edeka-Supermarkt. Diese wird gut angenommen und ist mittlerweile auch häufiger komplett besetzt. Die Lademöglichkeiten am Rathaus sind für die Fahrzeuge der Sozialstation reserviert und für die Öffentlichkeit nicht nutzbar“, erklärt Ratsherr Dieter Mensen von der Grünen Liste in dem Antrag.

Der entsprechende Antrag soll in der kommenden Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 22. April, beraten werden. In dem Antrag heißt es, dass sich die Gemeinde Thedinghausen beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur um die Förderung einer Schnellladesäule mit einer Leistung von 50 kW aus Mitteln des dafür aufgelegten Förderprogramms bewirbt. „Der Antrag ist schnellstmöglich zu stellen, da die Mittel nach dem Windhundprinzip vergeben werden“, schreibt Mensen in dem Antrag und verdeutlicht, dass Eile geboten ist. Mit der Planung und Errichtung der Ladesäule sollte nach Möglichkeit ein örtliches Elektrounternehmen beauftragt werden, wünscht sich die Grüne Liste.

Förderung bis zu 80 Prozent

Die Bundesregierung fördert den Bau von Ladestationen durch kleine und mittlere Unternehmen wie Einzelhandel, Gastronomie, aber auch durch Gebietskörperschaften (Gemeinden, Städte, Landkreise) mit bis zu 80 Prozent der Kosten. Gefördert werden dabei sowohl die Ladesäule als auch die notwendige Netzanbindung, heißt es im Antrag der Grünen Liste.

Mit dem neuen Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ beschleunigt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach eigener Aussage den Aufbau von Ladestationen mit weiteren 300 Millionen Euro. „Wir bauen die Ladeinfrastruktur dort auf, wo sie im Alltag gebraucht wird und das ist bei den Menschen ,vor Ort' - an Supermärkten, Hotels, Restaurants, Schwimmbädern oder Sportplätzen. Damit unterstützen wir eine Lösung für all die Menschen, die weder Zuhause noch beim Arbeitgeber laden können“, bewirbt Bundesminister Andreas Scheuer das Förderprogramm auf der Internetseite des Ministeriums.

Sollte der Antrag angenommen werden und die Gemeinde im Anschluss eine Förderung erhalten, so hat die Fraktion der Grünen Liste auch schon mögliche Plätze für die Ladesäule im Blick. Als Standorte für eine öffentliche Ladestation mit mehr als 22 kW kommen laut Mensen der Rathausplatz, das ehemalige Aralgrundstück, der Parkplatz am Haus auf der Wurth und der Marktplatz in Betracht. „Bei den drei letztgenannten wäre jeweils eine Trafostation in unmittelbarer Nähe, was die Anschlusskosten verringern dürfte. Der Betrieb der Ladesäule wie Wartung und Abrechnung könnte an einen externen Dienstleister vergeben werden.“



Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Thedinghausen am Donnerstag, 22. April, beginnt um 19.30 Uhr. Treffpunkt ist in der Gustav-England-Halle. Bürgerinnen und Bürger haben jeweils zu Beginn und am Ende der Sitzung die Möglichkeit, Fragen an Politik und Verwaltung zu stellen.