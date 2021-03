Lühr Klee von den Grünen will als Bürgermeister in das Sottrumer Rathaus. (Michael Galian)

Sottrum. Die Grünen in Sottrum gehen mit Lühr Klee als Bürgermeisterkandidat in die Kommunalwahl, die am 12. September in diesem Jahr stattfindet. Das haben die Grünen jetzt mitgeteilt. Für die anstehende Kommunalwahl in Sottrum hat sich der Vorstand der Grünen gemeinsam mit der Grünen Fraktion im Gemeinderat darauf verständigt, ihr langjähriges Ratsmitglied Lühr Klee als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von Sottrum zu nominieren.

Ehemaliger Schulleiter

Der ehemalige Schulleiter ist Schatzmeister im Ortsverband und seit Jahrzehnten für die Grünen im Sottrumer Gemeinderat aktiv. „Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung verfügt Lühr Klee über detaillierte Kenntnisse der Strukturen und der Situation in Sottrum und ist somit bestens für dieses Amt qualifiziert. Daher unterstütze ich seine Kandidatur von ganzem Herzen“, sagt die

Fraktionsvorsitzende Marlis Musfeldt über die Nominierung ihres Fraktionskollegen.

Arbeit als Team

Der Stuckenborstler stellt bei seiner Kandidatur den Teamgedanken in den Mittelpunkt: „Für starke grüne Inhalte in Sottrum braucht es mehr als eine Person. Darum treten wir als Team an für ein gutes grünes Ergebnis.“ Und Joris Immenhauser, Vorsitzender des Ortsverbandes, ergänzt: „Wir freuen uns auf einen engagierten Wahlkampf mit Lühr Klee als Bürgermeisterkandidat und einer pluralen Liste von grünen Kandidatinnen Kandidaten für eine starke grüne Stimme in Sottrum.“