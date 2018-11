Einstimmig gekürt: Zur Feier des Tages bekam Bürgermeisterkandidat Björn Meyer (Zweiter von rechts) am Mittwochabend einen Blumenstrauß von den Ortsvereinsmitgliedern überreicht. (Björn Hake)

Oyten. Der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr in Oyten steht fest: Björn Meyer geht als Bewerber für die Grünen an den Start. Bereits vor mehr als einem Monat hatte der Oytener Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen den 47-Jährigen einstimmig als Kandidaten auserkoren, doch erst am Mittwochabend wurde dies öffentlich verkündet. „Wir sind sehr froh, einen so geeigneten Kandidaten zu haben“, betont Ortsvereinsvorsitzende Reena Saschowa.

„Es ist Zeit für frischen Wind im Rathaus“, befindet Meyer, der sich für ein „lebenswertes Oyten“ einsetzen möchte. Er habe gar nicht lange mit der Bewerbung überlegen müssen, als er mitbekommen habe, dass Amtsinhaber Manfred Cordes bereits im kommenden Jahr seinen Stuhl im Rathaus räumen wird. Wichtig seien ihm für die Gemeinde etwa „Ur-Grüne Themen“ wie Klima- und Umweltschutz, „die einen hohen Stellenwert in Oyten haben sollen“. Aber auch die Verkehrsbelastung oder die Bürgerbeteiligung sind Schwerpunkte seines Konzeptes, mit dem er bei den Bürgern punkten möchte.

„Schon seitdem ich politisch denken kann, denke ich grün“, sagt Meyer, der seit 2002 in Oyten wohnt. Bis zum Schritt, sich auch aktiv politisch einzubringen, habe es noch einige Jahre gedauert. Vor rund zehn Jahren ging er diesen Schritt ‒ und nach einer Legislaturperiode als Beratener Bürger in einem Fachausschuss sitzt Meyer seit 2016 im Gemeinderat, wo er der Grünen-Fraktion vorsitzt. Nun also der nächste große Schritt, das kommende Gemeindeoberhaupt werden zu wollen. „Es ist richtig und wichtig, dass es einen grünen Kandidaten für Oyten gibt“, sagt der gebürtige Bremer.

Beruflich ist der Vater zweier Kinder im Teenageralter seit 1997 als Fachjournalist, Übersetzer, Musiker und Multimedialist tätig. Seit den 1980er-Jahren hat der 47-Jährige in verschiedenen Bands gespielt, außerdem war er fünf Jahre Vorsitzender des Schulvereins der Grundschule Sagehorn und ist seit 2012 Ensemblemitglied der Oytener Laienspielgruppe „Theaterfroynde“.