Sitzbank an der Sparkasse in Achim FOTO (C): Björn Hake (Björn Hake)

Aktuell kann niemand seriös einschätzen, welche Folgen die Corona-Pandemie haben wird, wie sie sich entwickelt und welche Auswirkungen in den nächsten Monaten zu spüren sein werden. Auch ist nicht klar, welche Regeln im Zusammenhang mit dem Virus für die Bevölkerung noch erlassen werden oder wegfallen. Die Achimer Grünen gehen derweil davon aus, dass etwa die Abstandsregeln noch sehr lange Bestand haben werden und, dass deswegen die Infrastruktur in der Stadt Achim angepasst werden sollte. „Für Spaziergänger und Radfahrer bedeutet das, dass die wenigen vorhandenen Sitzgelegenheiten in Achim nicht mehr in dem Umfang wie bisher genutzt werden können und es infolge einen zusätzlichen Bedarf gibt“, heißt es daher in einem Antrag, den die Fraktion nun an die Stadtverwaltung gestellt hat.

Die hat das Schreiben dem Ausschuss für Bauunterhaltung zugeordnet, der allerdings meistens nur ein Mal im Jahr tagt. Und so kommt es, dass der Grünen-Antrag aus dem Juni erst am 16. November besprochen werden soll. Die Stadtverwaltung selbst hat sich bisher einer Meinung dazu enthalten und will das Vorhaben zur Beratung in den Ausschuss geben. Die Sitzung dürfte dann öffentlich sein, aber auch das steht wegen der unklaren Entwicklungen rund ums Coronavirus nicht fest.

Da aber die Beschränkungen zum Teil noch gelten, gehen die Grünen laut dem von Fraktionschefin Silke Thomas unterzeichneten Antrag davon aus, dass „zunehmend mehr Achimer Bürger unterwegs sind und die schönen Seiten Achims genießen“. Und denen müsse etwas geboten werden, nämlich Plätze zum Ausruhen und Genießen. Daher wünscht sich Bündnis 90/Die Grünen, dass die Sitzgelegenheiten in Achim erweitert werden, „um unter Berücksichtigung von Abstandsregelungen das bisherige Angebot an Sitzgelegenheiten wieder herzustellen“.

Zusätzliche Standorte in allen Ortsteilen sollen geprüft werden

Darüber hinaus fordert die Fraktion, zusätzliche Standorte in allen Ortsteilen – insbesondere im Bereich der Radwegeführung und Seniorenresidenzen – zur Steigerung der Aufenthaltsqualität zu prüfen, ob dort die Errichtung von Sitzgelegenheiten möglich ist. Dies sei allerdings auch vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage zu prüfen. Die Grünen stellen sich nämlich die Frage, „ob der vorhandene Etat für die Ersatz- und Neubeschaffung von Sitzbänken vorgezogen und jetzt ausgegeben werden kann“.

Unabhängig davon soll die Verwaltung aber auch weitere Finanzierungsmöglichkeiten prüfen. So sei etwa an eine spendenbasierte Ausstattung zu denken. „Zu runden Geburtstagen und Jubiläen könnte eine Sitzbank an geeigneten Standorten im Umfeld aufgestellt werden, eventuell mit einem kleinen Namensschild des Spenders an der Bank“, hat sich die Fraktion überlegt. Mehr noch: „Dazu könnte ein Faltblatt entwickelt werden, das diese Spendenform unterstützt, indem quasi ein Formular dafür vorliegt.“

Und auch die Finanzierung von weiteren Bänken durch die Mittelweser-Touristik zur Verbesserung der touristischen Attraktivität Achims wird in dem Antrag erwähnt. Außerdem hätten die Grünen gerne gewusst, wie hoch die Kosten für eine übliche, wartungsfreie Sitzbank inklusive Montage sind.