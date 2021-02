Für das Aufstellen von Altkleidercontainern in Achim sollen sich die Unternehmen in Zukunft um Konzessionen bewerben. (Björn Hake)

Das Bild ist kein unbekanntes: Vor Altglas- und Altkleidercontainern türmen sich Flaschen und Klamotten, die nicht mehr hineinpassten, oder auch Abfälle und mitunter sogar Sperrmüll. Der Achimer Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr hat in seiner jüngsten Sitzung daher darüber debattiert, wie derlei unschöne Entwicklungen zu verhindern sind. Hintergrund der Debatte ist, dass die Stadtverwaltung nun das Zulassen und Aufstellen von Altkleidercontainern besser als bisher regulieren will. Das hält auch die Politik für dringend geboten und daher hat sie das vorgelegte Standortkonzept für Altkleidercontainer einstimmig beschlossen.

„An die eigene Nase fassen“

In der während der Sitzung vorangegangenen Diskussion allerdings prallten zwei Ansätze aufeinander: Herfried Meyer (SPD) und andere Ausschussmitglieder wollten wissen, wie die Stadt in den künftigen Verträgen mit den Konzessionsnehmern sicherstellen könne, dass diese sich permanent um die Sauberkeit rund um ihre Container kümmern, während – allen voran – Bürgermeister Rainer Ditzfeld die Meinung vertritt, „dass sich da die Bürger auch an die eigene Nase fassen müssen“. Eine Firma könne nicht rund um die Uhr ihre Standorte im Stadtgebiet überwachen. „Für das Verhalten der Leute, die vor den Containern ihren Müll illegal ablagern, kann man den Unternehmen nicht die Schuld geben“, ist der Bürgermeister überzeugt, der für seine Haltung Zustimmung unter anderem von Hans Baum (FDP) erntete. Aber auch Meyer betonte, dass die SPD das Standortkonzept „vom Grundsatz her“ gut findet, ebenso wie die CDU, die Grünen, die WGA und die FDP.

Zudem betonten die Verwaltungsvertreter, dass „ein Anruf genügt“ und die Bauhofmitarbeiter sofort reagieren. Bürger, denen rund um die Containerstandorte, mitunter auch auf Privatgrundstücken, Müll auffällt, könnten das Bürgerbüro oder den Bauhof direkt informieren. Fachbereichsleiter Steffen Zorn führte aus, dass man dennoch Kriterien für die Reinigung der Standorte in die Verträge aufnehmen könne und dies auch bisher schon getan habe. Im Konzept heißt es dazu, dass „ein Tätigwerden vor Ort innerhalb von 48 Stunden vom jeweiligen Unternehmen zu gewährleisten ist“. Zorns Kollege Stefan Schuster wusste zumindest für den Containerstandort Am Rathauspark zu berichten, dass die Fahrer dort auch alles aufsammeln, was rund um die Container abgelegt wurde. „Es scheint, dass das an dem jeweiligen Fahrer liegt“, vermutet er.

Keine Sondernutzungsgebühren

Sondernutzungsgebühren für das Aufstellen der Altkleidercontainer könne die Stadt nicht verlangen, dazu müsste der Rat erst eine seit knapp 20 Jahren bestehende Satzung ändern, führte Holger Vasmer vom Straßen- und Verkehrsmanagement der Stadt aus. „Damals wurden die Altglas- und Altkleidercontainer extra mit dem Umweltgedanken im Hinterkopf aus dieser Satzung herausgenommen, damit die Leute genügend Container zur Auswahl haben“, erklärte er. Vasmer hatte das neue Standortkonzept ausgearbeitet, mit dem die Stadt Dienstleistungskonzessionen für fünf Jahre auf Grundlage einer Ausschreibung vergeben will.

Wie berichtet, existieren derzeit in Achim 25 Altkleider- und Altschuhcontainerstandorte mit insgesamt 47 Containern im öffentlichen Straßenraum sowie 14 Container auf sieben Privatgrundstücken. Bei den 47 Containern auf städtischem Boden soll es bleiben. Mit den ausgegeben Konzessionen sichert die Stadt den Unternehmen zu, die öffentliche Fläche zu nutzen, Geld zahlt Achim den Firmen nicht, soll aber welches bekommen. Für die Vergabe soll das Stadtgebiet in drei nahezu gleichgroße Bereiche (Lose) aufgeteilt werden. So umfasst Los 1 das Zentrum Achims, Los 2 die Ortsteile Baden, Badenermoor und Uesen und Los 3 die Ortsteile Embsen, Borstel, Bierden, Bollen und Uphusen.