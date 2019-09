So könnte eine Mobilitätssäule später mal aussehen. (André Stocker Design/Stadt Achim)

Es war haarscharf. Mit nur einer Stimme Mehrheit hat der Achimer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Weg für das erste Projekt geebnet, das die A2O – die gemeinsame Gesellschaft von Achim, Oyten und Ottersberg – auf den Weg bringt. Und das sieben Jahre nach ihrer Gründung. Die Stadt Achim wird nun im Namen der kommunalen Gesellschaft einen Antrag auf Fördergelder stellen, damit ein Projekt geplant werden kann, das auf die Stärkung von Zukunftsräumen bezieht. Wie berichtet, soll untersucht und ein Konzept darüber erstellt werden, welche Einrichtungen für Radfahrer in Achim, Oyten und Ottersberg installiert werden können, um den (auch künftigen) Ansprüchen einer umweltgerechten Fortbewegung gerecht zu werden.

Achim stellt Antrag für A2O

Weil, wie berichtet, die A2O selbst keinen Antrag auf Förderung stellen kann, übernimmt die Stadt Achim die Federführung und bekommt das Geld für den Eigenanteil aus der A2O-Kasse. Die Verwaltung hatte Bilder gezeigt – etwa von Mobilitätssäulen am Straßenrand, an denen ein Rad aufgehängt, repariert, aufgepumpt oder ein E-Bike-Akku geladen werden kann. Werner Meinken (SPD) hält derartige Überlegungen für sinnvoll und gut. Hans Baum (FDP) dagegen ist skeptisch, dass derartige Säulen etwa an den Verbindungsradwegen zwischen Achim und Oyten ihren Zweck erfüllen, wenn dort keine Pendlerströme, sondern Kaffeefahrten zu erwarten seien. Für die Stadtverwaltung betonte Stefanie Schleef, dass ja gar nicht entschieden sei, wo genau derartige Säulen erfolgversprechend aufgestellt werden sollten und dass genau dies die Aufgabe des Konzeptes sei, das nun erstellt werden könne.

Erst Konzept, dann eventuell Kosten

Damit versuchte sie auch, all jenen im Rat den Wind aus den Segeln zu nehmen, die schon von hohen Investitionskosten sprachen. „Wir machen eine Planung und wenn wir die haben, wissen wir, was es kostet. Dann können wir entscheiden, ob wir das Geld dafür ausgeben wollen“, sprang ihr Peter Bartram von den Grünen zur Seite. SPD/Mindermann, Grüne und Bürgermeister Rainer Ditzfeld stimmten für den Antrag.