Auf dieser rund 7,7 Hektar großen Fläche auf dem Berkels sollen fast 90 neue Grundstücke entstehen. (Björn Hake)

Das Interesse in der Bevölkerung an der jüngsten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschusses des Fleckens Langwedel war groß. Über 20 Bürgerinnen und Bürger fanden sich am Dienstagabend in der Sporthalle der Oberschule Langwedel ein, um zu verfolgen, wie die Politik über das geplante Neubaugebiet auf dem Berkels in der Ortschaft Etelsen entscheidet. Das Projekt ist nicht unumstritten und hatte bereits im Vorfeld für Kritik der Anwohner gesorgt (wir berichteten). Die Politik stimmte dem Bebauungsplan nun aber zu.

13 Anwohner hatten sich schon vor der Sitzung einen Rechtsanwalt zu Hilfe genommen, mit dem Ziel, den Bebauungsplan für „Berkels-Ost“ in der vorgesehenen Weise zu verhindern. Wie berichtet, sollen in Etelsen insgesamt 88 neue Wohngrundstücke auf einer rund 7,7 Hektar großen Fläche im Bereich zwischen den Straßen An der Lehmkuhle, Berkelsmoor und der Berkelsstraße entstehen. „Es gibt eine kleine Änderung. Es sind insgesamt 87 Baugrundstücke plus ein Spielplatz. Summiert sind es dennoch 88“, erklärtre Bauamtsleiter Bernhard Goldmann während der Sitzung.

Hinsichtlich des Verkaufs der Grundstücke erklärte die Verwaltung, dass 20 Prozent der Grundstücke bauträgerfrei sein müssen. Hinzu kommt, dass die Käufer der Grundstücke ihre erworbene Fläche zurückgeben müssen, wenn diese das Haus binnen zwei Jahre nicht gebaut haben. „Ich begrüße diese Entscheidung, dass insgesamt 20 Prozent bauträgerfrei sind“, sagte Wolfgang Ewert (SPD). Für die Bebauung der Grundstücke gibt es zwei Varianten. Zum einen ein Gebiet, auf dem sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser gebaut werden können und zum anderen ein Gebiet, auf dem ausschließlich Einzelhäuser entstehen sollen. Einliegerwohnungen seien nicht erlaubt. Dadurch werde mit weniger Verkehr im neuen Wohngebiet gerechnet, so die Verwaltung.

Während der gesamten Bauphase, die voraussichtlich fünf Jahre beansprucht, soll die Anfahrt hin zum künftigen Baugebiet über die Straße Zum Berkelsmoor erfolgen. „Bei der Planung des Ganzen ist der Schutzanspruch der Kita Mühlenstraße mitberücksichtigt worden“, erklärte Burkhard Lichtblau vom Planungsbüro Instara. Die betroffenen Bürger sehen hierbei vor allem die Einseitigkeit des Verkehrsflusses zur Baustelle als Problem des geplanten Neubaugebietes. „Der gesamte Verkehr wird dann über eine Straße laufen“, kritisiert ein Einwohner während der Bürgerfragestunde. Um für Entlastung zu sorgen, machte ein anderer Anwohner den Vorschlag, die Berkelsstraße in die Planung mit einzubeziehen. Dem entgegnet Baumtsleiter Goldmann: „Die Berkelstraße ist aus den 1950/60er-Jahren und nicht für den Baustellenverkehr geeignet.“ Das Gleiche gelte für Straße An der Lehmkuhle. Dies bekräftigt auch Bürgermeister Andreas Brandt (SPD): „Wir können nicht jede Straße für den Baustellenverkehr freigeben.“

Hinsichtlich der Beantwortung des Rechtsanwaltsschreibens gab die Gemeindeverwaltung das Wort an Burkhard Lichtblau. „Es gibt keine alternativen Varianten bezüglich der Erschließung der Verkehrswege, die realisierbar wären“, sagte Lichtblau. Er sei der Meinung, dass man alle Alternativen vorab geprüft habe. Auch die vom Anwalt bemängelte Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht notwendig, da diese durch den Umweltbericht ersetzt werden würde. Damit stützt Lichtblau die Aussagen der Verwaltung, die bereits zuvor verlauten ließ, dass viele Kritikpunkte im Schreiben des Anwalts nicht geteilt werden würden. So werden, wie berichtet, die Hinweise, Aussagen und Vorwürfe aus dem Schreiben des Rechtsanwaltes in der Antwort aus dem Rathaus nahezu alle „als unbegründet zurückgewiesen“ oder ihnen „wird nicht gefolgt“.

Vor allem, da die Verwaltung der Meinung ist, dass sich der Verkehr nach Fertigstellung des Projekts aufteilen wird. Insgesamt gebe es drei Anschlussstraßen hin zum Baugebiet. Der Beratungsvorlage folgten schließlich die Fraktionen, die einstimmig den Bebauungsplan absegneten. Letztlich muss noch der Gemeinderat darüber befinden.