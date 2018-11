Die Polizeiinspektion Rotenburg informierte über erste Ergebnisse der Untersuchung des gefundenen Behälters durch Experten des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Natur- und Küstenschutz. (dpa)

Nach dem Fund eines leicht radioaktiv strahlenden Behälters auf der Rastanlage Grundbergsee an der Autobhn 1 am Montag hat die Polizeiinspektion Rotenburg erste Untersuchungsergebnisse mitgeteilt.

Danach enthält der aus Blei bestehende Behälter eine Cäsium-Quelle. Experten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hätten den Behälter im radiochemischen NLWKN-Labor in Hildesheim geöffnet. Darin sei ein etwa batteriegroßer Gegenstand gefunden worden, erläuterte ein Sprecher der Polizeiinspektion Rotenburg am Dienstag.

Cäsium ist ein radioaktiver Stoff mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren, der etwa in industriellen Anlagen zum Einsatz kommt. Hier wird er vor allem bei Messungen eingesetzt - beispielsweise zur Bestimmung von Dichte in flüssigen Medien oder zur Überprüfung von Messgeräten, erläutert die Polizeiinspektion. Für den Einsatz von Cäsium sei eine Genehmigung erforderlich. Entsprechende Anträge würden durch die Gewerbeaufsichtsämter geprüft und erteilt.

Bei Messungen in der Umgebung des Rastplatzes sei keine Strahlung festgestellt worden, so die Beamten weiter. Eine direkte Kontamination durch Kontakt mit dem Behälter könne ausgeschlossen werden.

Mehr zum Thema Großeinsatz Radioaktives Fundstück auf A1-Rasthof Grundbergsee Ein leicht radioaktiv strahlender Behälter wurde von einem Unbekannten auf der Rastanlage ... mehr »

Der zylindrische Metallbehälter war am Montag auf der Rastanlage Grundbergsee-Süd in Richtung Hamburg auf einem Picknicktisch gefunden worden. Aus einem Zettel ging laut Polizei hervor, dass der Inhalt radioaktiv kontaminiert sein könnte. Die von dem Mitarbeiter der Autobahnmeisterei alarmierten Beamten hatten den Bereich abgesperrt und zunächst Experten der Feuerwehr verständigt. Erste Messungen an dem Behälter von der Größe einer Farbdose ergaben dabei, dass er tatsächlich leicht radioaktiv strahlte. Anschließend wurde der NLWKN mit der Übernahme, Untersuchung und Entsorgung beauftragt.

Die Herkunft und wie der Fund auf die Rastanlage gelangt ist, war auch am Dienstag nach Angaben des Polizeisprechers weiter unklar. "Möglicherweise wird das im Behälter aufgefundene Präparat die Beamten auf die Spur der Verantwortlichen führen." Die Ermittlungen dauern an. (dpa/rab)