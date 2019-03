Den Basketball um Slalomstangen zu dribbeln war eine der Aufgabe, die die jungen Teilnehmer des Academy-Parcours bestehen mussten. Auch Alyssa umkurvte die Stangen. (Björn Hake)

Vor etwa drei Jahren kamen zur Basketballgemeinschaft Bierden-Bassen-Achim (BG BiBA) die Jugendmannschaften dazu. Seitdem können auch die Kinder aus der Region ihr Können im Basketball unter Beweis stellen. Das letzte Heimspiel der Saison sollte nun ein ganz besonderes werden. Deswegen traten am Sonntag in der Sporthalle Bassen nicht nur die Jugendteams der U12 gegen ihre Gegner aus der Region an, sondern es wurde auch der „Basketball-Kids-Day“ gefeiert. Eltern sowie Spieler feierten bei Kaffee und Gebäck den Abschluss einer erfolgreichen Saison und als besonderer Gast war die „Kinder + Sport Basketball Academy“ anwesend. Diese baute nebenan, in der Sporthalle der Grundschule Bassen, einen Parcours auf. An diesem konnten die Kinder, nach erfolgreichem Abschluss des Kurses, Preise gewinnen.

Dass die Akademie nun nach Bassen gekommen ist, hat die BG BiBA vor allem ihrem Erfolg in der Jugendarbeit zu verdanken. Normalerweise veranstalte die Akademie ihren Parcours nur bei Bundesligavereinen oder in Großstädten. Jedoch konnte die Gemeinschaft, über die lang anhaltende Zusammenarbeit mit den Eisbären Bremerhaven, den Kontakt zur Academy herstellen.

Der Parcours forderte die Kinder in allen vier Grundlagenbereichen des Basketballs: Werfen, Dribbeln, Passen und Koordination. Hierfür mussten sie mal im Slalom dribbeln oder einfach nur dafür sorgen, dass ihr geworfener Ball im Korb landet. Für ein erfolgreiches Absolvieren der fünf Übungen bekamen sie ein Trikot und gewannen einen Aufstieg zum nächsten Level. Insgesamt sechs Level, mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad, gab es zu meistern. Für jeden geschafften Level gab es ein Trikot in einer entsprechenden Farbe. Jeder Teilnehmer musste alle seine fünf Versuche in einem Durchgang erfolgreich bewältigen.

Mehr als 200 Kinder

Mehr als 200 Kinder nahmen an dem Kursus der Academy teil. Dabei konnte nicht immer jeder sofort gewinnen. Besonders die Anforderungen nach der zweiten Schwierigkeitsstufe waren für die meisten Kinder beinahe unmöglich zu schaffen. „Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, das jeder den ersten Level bestehen soll“, erzählte Pascal Schimanski, Leiter des Projektes für die Eisbären Bremerhaven. Der Parcours solle vor allem die Kinder motivieren und sie für den Basketballsport generell begeistern.

Deswegen machten die Veranstalter bei manchen Teilnehmern auch eine Ausnahme und ließen mehr als einen Versuch zu. Wer nicht bestand, konnte seine bereits geglückten Übungen dokumentieren lassen und könnte es an einem anderen Tag nochmal versuchen. Zu den Teilnehmern gehörte auch die achtjährige Janne. Sie konnte sich am Ende des Tages ein gelbes Trikot abholen und somit zeigen, dass sie den zweiten Level bestanden hatte. „Das war eher einfach“, sagte sie zu ihren Erfolgen. Sie hätte aber als Mitglied des BG BiBA schon ein wenig Übung und großen Spaß am Basketball, wie sie erzählte.

Tjade wirft unter Beobachtung von Trainer Eike Wendt. (Björn Hake)

Deutlich lauter ging es derweil in der Sporthalle Bassen zur Sache, der Lärm während der Spiele war beachtlich. Statt zu applaudieren, bedienten die Zuschauer sogenannte Klatschpappen, die den Lautstärkepegel stark erhöhten und dennoch vor schmerzenden Händen beim Klatschen schützten. Am lautesten blieben aber die beiden Trainer, wenn sie ihren Spielern Anweisungen zuriefen.

Für das Jugendteam der BG übernahm das Alexander Jung. Dieser zeigte sich sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. „Die Teams sind gut aufgestellt“, erklärte der Coach. Und: „Das Team ist echt gut zusammengewachsen." Gleich das erste Spiel konnten die Spieler der BG BiBA für sich entscheiden. Für die Jugendteams der Basketballgemeinschaft geht es im Juni beim Göttinger Miniturnier weiter.