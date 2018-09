Könnte und soll solch ein Schild bald auch zum Achimer Rathaus zeigen? Das wird gerade politisch diskutiert. (ARMIN WEIGEL)

Braucht Achim eine eigene Kfz-Zulassungsstelle, die auch Fahrzeugbesitzer aus Oyten, Ottersberg und Thedinghausen nutzen könnten, sodass sie nicht mehr nach Verden fahren müssen? Dieser Frage, die die SPD-Fraktion per Antrag aufgeworfen hatte, ist am Donnerstagabend der Ratsausschuss für Organisation, Finanzen und Personal nachgegangen. Eine Antwort darauf gaben die Ausschussmitglieder nicht, die Stadtverwaltung soll nun mit dem Landkreis Verden klären, ob personell besetze Zulassungsstellen in ein paar Jahren nicht ohnehin überflüssig sein könnten, weil die Menschen dann womöglich auf der digitalen Autobahn ihre An-, Um- und Abmeldungen auch von zu Hause erledigen können. Das Ergebnis dieses Gesprächs will die Verwaltung dann der Politik präsentieren.

Der Ausschuss zeigte sich gespaltener Meinung dazu, selbst innerhalb der SPD-Fraktion. Während Bernd Junker der festen Überzeugung ist, dass in drei bis vier Jahren nicht mal mehr die Zulassungsstelle im Verdener Kreishaus für den Publikumsverkehr besetzt sein muss, weigert sich Fraktionschef Herfried Meyer, an solch eine zügige Umsetzung der Digitalisierung zu glauben. Denn bereits vor zehn Jahren, als die Idee in Achim politisch diskutiert worden war, "hieß es, dass bis 2012 alles elektronisch machbar wäre", sagte Meyer. Nun habe man 2018 und es sei noch immer nicht soweit, daher: "Meine Prognose lautet, dass unsere Nachfolger im Jahr 2028 erneut den Antrag stellen werden." Auch der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg zweifelt aus seiner Erfahrung heraus daran, dass es mit einer technischen Alternative kurzfristig etwas wird.

Eine weitere Grundsatzdiskussion entbrannte auch darüber, ob ein Bedarf für eine Außenstelle da sei, wo doch der Mensch "nur alle paar Jahre" die Zulassungsstelle brauche. Jürgen Kenning (Grüne) erklärte, dass doch die Autohäuser dies für ihre Kunden erledigen und denjenigen, die Autos von Privatleuten erwerben, sei der Weg nach Verden durchaus zuzumuten. "Zumal es da reibungslos läuft." Karl-Heinz Lichter (CDU) stellte die Frage nach den Kosten und den möglichen Einnahmen. Der Kostenaspekt, sollte es zur Einrichtung einer solchen Außenstelle kommen, treibt auch Hans-Jakob Baum (FDP) um: "Wir haben jetzt schon zu wenig Personal, um unsere Bäder vernünftig betreiben zu können. Da wäre dies der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln." Für Cathleen Drewes (SPD) stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit dagegen nicht: "Im Landkreis Diepholz gibt es drei Außenstellen", wusste sie zu berichten.